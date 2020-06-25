Уже четвертый клуб РПЛ сел на карантин

Наш футбольный мир в шоке. Сегодня на сайте уже четвертого клуба Российской Премьер-лиги появилась информация о том, что футболисты основной команды заболели коронавирусом. На этот раз зараза накрыла ФК «Оренбург».

«Очередные тесты на коронавирус выявили восемь положительных результатов. Шесть у футболистов и два у сотрудников команды. Все они имели отрицательные тесты до 23 тура и в составе делегации ФК "Оренбург" выезжали на матч "Локомотив" - "Оренбург", - говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, что на прошлой неделе первым забил тревогу «Ростов», где после тестов на COVID-19 отклонения нашли тоже у шести игроков. Местный Роспотребнадзор посадил на карантин всех футболистов и работников клуба, кто общался с коронавирусниками, всего 58 человек! В результате на игру с «Сочи» отправился молодежный состав "Ростова", который проиграл 10:1.

Второго такого скандального матча удалось избежать, поскольку «Краснодар» согласился перенести воскресный матч с «Динамо», где заболели три ведущих легионера.

А в начале недели появилась информация, что заболевшие есть и в «Уфе». Чтобы снять напряженность генеральный директор клуба Шамиль Газизов сделал официальное заявление.

- Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим были приняты все необходимые профилактические меры в строгом соответствии с имеющимися нормами…Все остальные сотрудники и члены команды сдали тесты свидетельствующие об отсутствии инфекции. Команда в штатном режиме готовится к следующему матчу (против «Спартака» в Москве), а медицинский персонал осуществляет динамическое наблюдение за контактной группой».

И вот теперь полыхнуло в «Оренбурге». Любопытно, что в выходные оренбургцы играли в Москве против «Локомотива» (0:1). А вчера стало известно, что всех игроков «Локо» заперли на базе, хотя у них больных нет. Капитан команды Гильерми сказал, что, "учитывая ситуацию с коронавирусом, команда не можем позволить себе рисковать. Но, скорее всего, они уже знали, что играли с коронавирусной командой…

Так какой же теперь есть вариант у «Оренбурга»? Их два. Первый - изолировать только заболевших, а других игроков основного состава выпустить на поле. Но это если Роспотребнадзор разрешит. И второй - выставить, как и Ростов», дублирующий состав. Но и здесь есть проблема – оказалось, что оренбургская молодежка еще не тренировалась после самоизоляции. А третьего, похоже, не дано. Дело в том, что переносить ближайший матч с «Краснодаром» уже некуда. Клуб Галицкого уже согласился сдвинуть свою игру с «Динамо» на месяц, а больше резервных дней в календаре нет.

РФС и РПЛ судорожно ищут выход из создавшейся ситуации и готовят изменения в регламенте, где подобная форс-мажорная ситуация не прописана. И ждут рекомендаций Роспотребнадзора, которому теперь хочешь не хочешь, а придется погрузиться в нашу футбольную жизнь.