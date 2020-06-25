2020-06-25T22:34:25+03:00
Общество

#ПомогуНаБегу: Любители бега могут помочь детям не стать сиротами

Акцию уже в седьмой раз объявляет Благотворительный фонд «Дети наши»
Ольга БОРСКАЯ
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За 6 лет проведения акции атлеты-волонтеры помогли собрать на программы фонда более 2,5 млн рублей Фото: БФ "Дети наши"За 6 лет проведения акции атлеты-волонтеры помогли собрать на программы фонда более 2,5 млн рублей Фото: БФ "Дети наши"
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Выходить на пробежку и вместе с тем делать важное, доброе дело. Это могут участники акции #ПомогуНаБегу.

Ее уже в седьмой раз объявляет Благотворительный фонд «Дети наши». Цель акции - собрать пожертвования для профессиональной помощи семьям с детьми, которые оказались в кризисной ситуации. Родителям нужна помощь прямо сейчас - чтобы их малыши не попали в детские дома и не стали сиротами при живых маме и папе.

Любой человек может стать послом фонда и помочь ему в его миссии. Для этого перед собой нужно поставить две цели. Одна - спортивная: «хочу пробежать X км за сезон», «хочу улучшить свой темп до X», «хочу пробежать X км в забеге». Вторая - благотворительная: «собрать в пользу благотворительного фонда N рублей».

Далее нужно зарегистрироваться на сайте detinashi.ru, получить собственную страничку "благобегуна", делиться ей в соцсетях и призывать друзей поддержать вас на пути к целям.

- Благотворительный бег — это новый вызов, дополнительная ответственность и мотивация заниматься спортом регулярно. Регулярность роднит спорт и благотворительную помощь, - считают организаторы акции.

Любой человек может стать послом фонда и помочь ему в его миссии Фото: БФ "Дети наши"

Любой человек может стать послом фонда и помочь ему в его миссии Фото: БФ "Дети наши"

Кстати, участвовать в акции можно не только в одиночку, но и семьей, командой друзей или коллег. Фонд делится со своими волонтерами-атлетами советами и информаций, как эффективно организовать кампанию по сбору средств.

А если вы сами не большой любитель бега, но хотите поучаствовать в благом деле, то можете поддержать любого из атлетов и сделать пожертвование в фонд «Дети наши».

СПРАВКА

Благотворительный фонд "Дети наши" помогает детям-сиротам с 2006 года. Фонд оказывает профессиональную системную, комплексную помощь детям-сиротам, а также помогает кризисным семьям, чтобы не допустить попадание их детей в детские дома.

В 2014 году фонд «Дети наши» одним из первых в России начал движение благотворительного бега. За 6 лет атлеты-волонтеры помогли собрать на программы фонда более 2,5 млн рублей. Все они пошли на помощь детям-сиротам и на профилактику социального сиротства.

Истории ребят, которым уже помогли:

Как вернули Колю из детдома

Про печки, которые победили детдом

Про Светины встречи с родителями

Про воссоединение отца с дочерьми

Узнать больше о помощи семьям на сайте фонда «Дети наши»

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