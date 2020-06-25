2020-06-25T23:45:15+03:00
Звезды

Звезда фильма "Экипаж" Ирина Акулова прозябает в нищите

69-летняя актриса живет совсем одна
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ирина Акулова в фильме "Экипаж"Ирина Акулова в фильме "Экипаж"
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Ирина Акулова - известная советская актриса. Она сыграла во многих культовых фильмах, среди которых "Экипаж", "Розыгрыш", "Если я полюблю...", блистала на сцене "Современника". Образ Алевтины -жены пилота Ненарокова, созданный молодой актрисой, никого не оставил равнодушным. Именно "истеричная Алевтина" принесла Акуловой небывалую популярность и сделала ее знаменитой. Но теперь звезда экрана редко появляется на публике, живет затворницей в городе Кинешме Ивановской области.

Ирина Акулова прозябает в нищете. Она живет в стареньком доме совсем одна. Сын к актрисе приезжает редко. "Последний раз был год назад, он приезжает только летом", - рассказала актриса Андрею Малахову.

Ирина Акулова живет в стареньком доме совсем одна

Ирина Акулова живет в стареньком доме совсем одна

Когда репортеры побывали в гостях у звезды, то обнаружили, что у нее повсюду мусор, старая мебель, а под кроватью лежала мертвая мышь. Соседи и вовсе рассказывали, что она спивается.

Коллеги тоже подтвердили тот факт, что еще на пике карьеры после неудачных браков она стала прикладываться к бутылке. Даже на спектакли она приходила не в "форме", с ней стало невозможно работать.

Сама Ирина Георгиевна заверила, что у нее все хорошо. Впрочем 69-летняя женщина добавила, что ей категорически не везло с мужчинами. Все три ее брака закончились разводами, причем происходило это из-за мужских измен. Одного супруга артистка даже застала в постели с любовницей, когда неожиданно вернулась с гастролей.

Звезда фильма "Экипаж" Ирина Акулова прозябает в нищите

Звезда фильма "Экипаж" Ирина Акулова прозябает в нищите

Но недавно в доме Акуловой сделали ремонт. Комнаты стали светлыми. Старую мебель вынесли. Поставили большую кровать и бархатное кресло. А вместо деревянной тумбы появился комод и большой телевизор. "Батюшки, царские хоромы! Какое кресло! Садиться будет жалко", - всплеснула руками актриса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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