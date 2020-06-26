2020-06-26T12:06:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Татьяна Голикова: для переболевших коронавирусом будет введено диспансерное наблюдение

Вице-премьер подвела промежуточные итоги эпидемии в России на итоговой коллегии Минздрава
Анна НИКОЛАЕВА
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Вице-премьер Татьяна Голикова.Вице-премьер Татьяна Голикова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Уже сейчас мы видим серьезные последствия коронавирусной инфекции. Поэтому для переболевших необходимо установить длительное диспансерное наблюдение, - заявила вице-премьер Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минздрава, которая в этом году проходит в дистанционном формате.

Для этого, по ее словам, в законодательство будут внесены соответствующие изменения. Напомним, сейчас на диспансерный учет с последующим наблюдением ставят людей с диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими серьезными хроническими заболеваниями.

Также Голикова рассказала, какие еще уроки нужно извлечь из эпидемии COVID.

- Усовершенствовать систему повышения квалификации медицинских кадров. Для этого предлагается, в том числе, выслушать предложения от медицинских вузов, которые сами участвовали в оказании помощи больным коронавирусом.

- Провести модернизацию инфекционной службы в стране. Нужно обновить лабораторную базу, провести ремонт стационаров, актуализировать порядки оказания медпомощи по этому профилю, отметила Голикова.

- Сохранить резерв коечного фонда, который был оснащен оборудованием за последнее время. Это важно на случай появления новых инфекционных угроз в будущем, сказала вице-премьер.

- Сформировать заказ по производству жизнеспасающего оборудования для отечественной медицинской промышленности. Речь идет об аппаратах для ИВЛ, ЭКМО (искусственного кровообращения), гемодиализа и т. д.

КСТАТИ

- Во время эпидемии мы избежали дефицита в реанимационной помощи при коронавирусной инфекции, - сообщил на коллегии министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Еще одним важным достижением, по его словам, стала разработка и регистрация более 50 тест-систем для диагностики COVID. Большая часть из них - отечественные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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