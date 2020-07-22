Боль в суставах – одна из частых проблем, с которой сталкивается человек в наше время

Малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела, повышенная нагрузка на суставы, в частности у спортсменов, – всё это способствует более раннему разрушению суставного хряща. Всего же в мире, по разным оценкам экспертов, такое состояние встречается у 12–20% населения.[1]

Каковы причины нарушения здоровья суставов?

В основе боли и дискомфорта лежит повреждение суставного хряща, покрывающего поверхности костей в местах их соединения (суставах). Данный процесс может затрагивать как крупные суставы, такие как коленный и тазобедренный, так и мелкие – суставы кистей рук.

Хрящи имеют эластичную структуру и гладкую поверхность. Такое строение позволяет смягчать удары и улучшать скольжение костных поверхностей друг о друга. Другими словами, хрящ выполняет амортизирующую функцию, предотвращая разрушение костей во время движения. При этом сама хрящевая ткань регулярно изнашивается, но в нормальных условиях происходит ее постоянное обновление. Этот процесс требует поступления питательных веществ, которые хрящ получает через синовиальную жидкость.

Однако существует ряд причин, при которых восстановление суставных хрящей происходит гораздо медленнее, чем их разрушение. В таком случае человек начинает испытывать хруст, дискомфорт, и в итоге боль и ограничение подвижности. Если раньше считалось, что такая ситуация – итог старения организма, то сейчас ученые склоняются к тому, что это результат многих факторов.[2]

Факторы, влияющие на состояние суставов:

• возраст – люди старше 45 лет;

• женский пол – по статистике, женщины испытывают проблемы с суставами в два раза чаще, чем мужчины;

• избыточная масса тела оказывает дополнительную нагрузку на суставы;[2]

• состояние менопаузы у женщин и возрастной андрогенодефицит у мужчин;

• род деятельности – работники физического труда и спортсмены – данная категория населения регулярно испытывает повышенную нагрузку на суставы и в целом более подвержена травмам;

• наследственная предрасположенность.

Какие могут быть проявления:

• ограничение подвижности суставов – утренняя скованность, ощущение тугоподвижности, хруст при движении, внезапное «заклинивание» сустава;

• болевой синдром имеет прямую связь с двигательной активностью. Его особенностью является максимальный уровень при начале движения в суставе. Со снижением физической нагрузки боль уменьшается, при ночном отдыхе практически полностью пропадает.

Со временем такое состояние становятся более выраженным:

• скованность в суставе нарастает, любая попытка движения вызывает острую боль и спазмы мышц;

• в области сустава появляется отечность, покраснение и болезненность даже в покое – это следствие воспалительного процесса;

• на последних стадиях происходит деформация сустава.

Ограничение физической активности и боль приносят большое страдание человеку и не позволяют вести нормальный образ жизни. Поэтому важно заранее позаботиться об оздоровлении и укреплении суставов, до того как процесс зайдет далеко.

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Каковы пути решения проблемы?

В первую очередь важно оптимизировать образ жизни: нормализовать массу тела и физическую нагрузку. В свою очередь решить задачу питания и укрепления хрящевой ткани могут помочь хондропротекторы.[3]

Отличительной особенностью этой группы средств является медленное наступление эффекта – через несколько недель, но при этом их действие сохраняется в течение нескольких месяцев после отмены. Еще одно важное свойство хондропротекторов – хорошая переносимость.

Виды хондропротекторов:

• на основе хондроитина сульфата и/или глюкозамина сульфата;

• на основе хондроитина сульфата и/или глюкозамина гидрохлорида;

• на основе диацереина;

• на основе гиалуроновой кислоты;

• на основе неомыляемых соединений масла авокадо и соевых бобов.

Как помогают уменьшить болевой синдром хондропротекторы на примере глюкозамина и хондроитина сульфата

На сегодняшний день самыми популярными средствами из этой группы по праву можно назвать глюкозамин и хондроитина сульфат. Данные компоненты давно и широко используют для укрепления и оздоровления хрящевой ткани. Как правило, сочетание глюкозамина и хондроитина сульфата используют в первую очередь.

Хондроитин и глюкозамин обладают способностью к умеренному противовоспалительному и обезболивающему эффекту при длительном применении. Но самое главное – они способствуют укреплению хрящевой ткани, наполняя ее питательными веществами, которые необходимы для обновления суставного хряща.

Сегодня существует огромный выбор товаров и комплексов для поддержания здоровья суставов, которые содержат глюкозамин и хондроитин. На первый взгляд они не отличаются, однако разница есть. Хондроитин существует в единственной форме – сульфат, а глюкозамин в нескольких: в форме сульфата и гидрохлорида. В данном случае форма играет ключевую роль, поскольку влияет на свойства самого действующего вещества.

Глюкозамина сульфат

• имеет более высокую биодоступность среди других форм глюкозамина, следовательно, способствует лучшему насыщению суставного хряща важными питательными веществами;

• обладает двойным противовоспалительным действием (за счет сложения противовоспалительной активности глюкозамина и сульфатной соли), что особенно значимо, так как в основе нарушения здоровья суставов лежит воспаление;

• именно сульфатную форму глюкозамина широко используют в Европе.

Один из немногих хондропротекторов, зарегистрированных в России, содержащих хондроитин и глюкозамин в рекомендованной форме сульфата, – Артрофлекс.

Как действует Артрофлекс

Глюкозамина сульфат имеет малую молекулярную массу и более высокую биодоступность, поэтому проникает в клетки суставного хряща, участвуя в его оздоровлении. Кроме того, глюкозамина сульфат способствует снижению воспаления в суставе, что ведет к снижению болевого синдрома. Хондроитина сульфат стимулирует клетки суставного хряща к образованию новой хрящевой ткани и способствует подавлению процесса его разрушения.

Артрофлекс выпускается в форме капсул, его удобно использовать в любое время и в любом месте. Минимальная длительность приема – 1 месяц по 1–2 капсуле в день.

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