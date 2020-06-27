Украина грозит «Нептуном», но больше самой себе, чем России

В соцсети «Фейсбук» украинское конструкторское бюро «Луч» выложило видео новых испытаний украинской противокорабельной ракеты «Нептун», которая является модернизацией старой советской разработки – ракеты Х35.

«Нептун» отличают весьма неплохие технические характеристики. Боевая часть – 150 кг. Дальность полета – до 280 км. (правда, ни на одних испытаниях на такое расстояние еще не летала). Скорость около 900 км. в час. Высота полета от 3-х до 10-ти метров над уровнем моря. О возможности горизонтального и вертикального маневрирования для огибания препятствий ничего не сообщается. Ну, оно и понятно – море це в штиль плоская поверхность. Во всяком случае у берега. А как там подальше от побережья, укроморяки уже позабыли. Но и в самом деле попробуй в Черном море найти еще десятиметровые волны, не говоря об Азове.

Почему Азов и Черноморье? Да просто по той причине, что дальше этого бассейна украинский флот носа не сунет – не на чем. И никто в Киеве не скрывает, что эти ракеты делают, чтобы применять их против России. В первую очередь и исключительно против ЧФ ВМФ России. Еще в июле 2019 года экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины «кровавый пастор» Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен таким оружием.

o.turchynov Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты

Вот только тут начинаются некоторые нескладушки. Судя по опубликованным видео испытаний, за год Украина смогла изготовить аж целых 4 или 5 опытных экземпляров ракеты, а потому речь о каких-то серийных партиях явно не идет, да и вряд ли промышленность страны способна «печь» ракеты со скоростью пирожков. Испытания на максимальную дальность не проводились, пока ракета летала лишь на 80 км. Что говорит просто о недостижимости российского флота для запуска ракеты с украинского побережья. А собственных морских носителей у Киева под эту ракету тоже нет. К тому же, все испытания ракеты до сих пор шли в исключительно щадящем режиме. Что с ней будет, и как она себя поведет в условиях подавления со стороны средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и насколько эффективно сможет преодолевать противодействие средств ПВО – тоже неизвестно.

И, наконец, самое главное: вся эта похвальба со стороны киевских политиков про уничтожение Крымского моста – это не просто пустословие побрехунчиков, но и проявление крайней степени безответственности с их стороны. Впрочем, они из-за собственной безнаказанности давно разучились, как говорили во дворе, где выросли многие нынешние политики, «отвечать за базар». Потому что, даже если предположить, что вся система охраны Крымского моста будет отключена, а весь личный состав усядется писать письма любимым девушкам, наплевав на службу и устав караульной службы, и с мостом действительно что-то случится, нужда в нем в течение пары тройки дней уже отпадет. Потому что сообщение Крыма с остальной части России будет налажено через сухопутную территорию Российской Федерации, а именно, через Запорожскую, Харьковскую и Херсонскую области. Будут ли в этом задействованы Харьковская и Днепропетровская области – тоже не слишком сложный вопрос.

Может, попытаетесь проверить?

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