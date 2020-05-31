Украина хвалится новой ракетой «Нептун», которая родом из СССР

На Украине объявили об успешном (по-другому не бывает!) испытании ракет "Нептун". Если верить ее конструкторам, то «изделия» с морским именем в одно время уничтожили две цели в Черном море.

Испытания проводились на полигоне Алибей под Одессой. Уточняется, что одна цель была расположена на расстоянии 85 километров от полигона, вторая – на 110 километров.

По словам генконструктора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева, работающего над этим оружием, ракеты (оснащенные самонаводящимися головками) за 10-15 километров до цели снизили высоту полета до пяти метров над уровнем моря, рассчитали оптимальную точку попадания, и сработали на поражение.

В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов воинственно заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен «Нептунами». Тут бы надо поставить в известность господина Турчинова, что в таком случае от 7 киевских мостов через Днепр останется один щебень. Причем, у России для того, чтобы снять дозвуковой «Нептун», как сонную муху с неба, при подлете к Крымскому мосту есть очень эффективные средства. А вот не то, что у Украины, но и пока ни у кого в мире нет гиперзвуковых ракет типа «Циркон». А у России они есть. Нет и средств их поражения.

Ну это я так, - для лучшего понимания вопроса киевскими «ястребами»…

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

«Нептун» — украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей и наземных целей. Разработана Государственным киевским конструкторское бюро «Луч». За основу взята советская ракета Х-35. Основные ее тактико-технические характеристики украинские инженеры попросту слямзили у «отцов проекта» - российских ученых-конструкторов ОКБ «Звезда, Конструкторское бюро машиностроения и корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Эти коллективы разрабатывали ракету 6 лет – с 1977-го по 1983-й. Затем был период 20-летних (!!!) испытаний. В производстве Х-35 принимали участие и предприятия Украины.

Ракета шла трудно, в том числе из-за мизерного финансирования. На вооружение Российской армии она поступила только в 2003 году.

Х-35, переименованная украинцами в «Нептун» и слегка модернизированная, впервые испытывалась в 2016 году. После этого «Нептун» испытывался примерно раз в год и каждый раз Киев сообщал о «новом успехе».

Хотя был случай, когда ракета потеряла управление, развернулась в воздухе и направилась в точку старта. Хорошо, что хоть сработала команда на самоликвидацию.

ТТХ своей «новой» (старой советской) ракеты украинцы скрывают. Но кое-что уже известно.

Длина ракеты, м – 5,5 м

Диаметр ракеты, м: 0,38

Стартовая масса, кг: 870 кг

Топливо: авиакеросин

Система наведения: активная радиолокационная

Боевая часть: осколочно-фугасная проникающего типа

Масса боевой части, кг: 150 кг

Дальность пуска, км: до 300 км (данными объективного контроля с российской стороны этот параметр не подтверждается)

Высота полёта:

на маршевом участке: 10-300 м

на конечном участке: 3—10 м

Скорость полёта - около 900 километров в час