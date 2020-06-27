Побитая Ксения Собчак показала видео потасовки в монастыре

Ксения Собчак обнародовала видео потасовки, которая произошла в монастыре. Телеведущая и ее съемочная группа проникли на территорию Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области. Они готовили фильм об издевательствах над детьми в обители.

Ксения Собчак и ее съемочная группа собирали материал для своего расследования о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса, и об избиении в монастыре детей. Проникнув на территорию обители через забор, теледива и ее команда потребовали встречи с схиигуменом. Однако получили отпор со стороны монашек и мужчин спортивного телосложения.

Так одна из монашек тащила Ксению за рукав кофты, а потом толкнула ее на клумбу с цветами. Собчак упала на землю.

"Вот маленькое видео которое удалось снять Лене Лось на телефон. Там видно кусочек, как бьют Филиппа - бывшего послушника, как толкают меня, и главное - как избивают Сергея Ерженкова и отнимают камеру! Как только я подошла к Сереже, его перестали бить. Но момент этот виден. Он лежит на земле. Двое бугаев заломали руки, еще двое били ногами, пока я не подбежала к нему", - прокомментировала новое видео Ксения.

Ксения рассказала, что свидетельницей потасовки стала девушка по имени Христина. Она в ролике в черном одеянии и фиалковом платке. "Она свидетельствует о побоях, когда была подростком. Филипп - в камуфляжных штанах. Тоже бывший послушник, которого избивали кабелем и по три дня морили голодом", - добавила Собчак.

В настоящее время она и ее помощники написали заявления в полицию. Камеру им пока так и не вернули. "Стирают наснятое, видимо. Вообще этот монастырь - это прямо настоящий Православный Талибан. Просто ужас и ад. Куча людей в спортивных костюмах с внешностью бандитов 90-х. Какое отношение эти люди имеют к монашкам и послушникам, надеюсь предстоит разобраться полиции", - резюмировала звезда.

В свою очередь, стало известно, что Екатеринбургская епархия проверяет обстоятельства нападения на группу Собчак в монастыре. Ранее Собчак сообщила, что в результате нападения двое человек избиты, разбита камера, а все съемки избиения забрали нападавшие. "Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка. В произошедшем предстоит разобраться правоохранительным органам", - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы епархии.

Что касается отца Сергия, то он заявил о том, что ситуация с коронавирусом является "псевдопандемией", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы и протестовать, епархия первоначально лишила его права проповедовать, однако схиигумен Сергий, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов. В результате правящим архиереем было принято решение о запрещении схиигумена в служении. Он находится под церковным судом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787437" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак показала видео потасовки в монастыре.

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