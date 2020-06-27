2020-06-27T16:59:24+03:00
Звезды

«Это ужас!»: Поклонская заступилась за Собчак, которую побили в монастыре уральского старца Сергия

Депутат уверена, что настоящие верующие не кинутся на женщину с кулаками
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments10
Депутат сказала, что верующий не будет нападать на человекаДепутат сказала, что верующий не будет нападать на человекаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Журналистка Ксения Собчак приехала в Среднеуральский женский монастырь. Она хотела сделать расследование про скандального старца Сергия Романова. Там съёмочную группу побили и отняли камеру.

Старца Сергия называют «духовником Натальи Поклонской». На деле схимник сам приписал себе этот статус. Депутат Госдумы в разговоре с «КП» осудила нападение на журналистку.

— Реагировать, конечно же, в соответствии с законом, — сказала kp.ru Поклонская. — В любом случае, деталей никто не знает. Однозначно я хочу сказать, что никаких нападений, никаких сопротивлений журналистам не должно быть. Потому что, во-первых, Ксения Анатольевна – девушка, приехала, ясное дело, без автоматов, там, с целью сделать интервью. Согласны ли люди давать это интервью – это второй вопрос. Но нужно относиться уважительно даже к журналистам, это нормально. Я уверена, что будет, конечно, дана какая-то правовая оценка. Мне очень жаль, что так произошло. И я не поддерживаю любую негативную реакцию на журналистов.

Да, есть разные провокационные вопросы. Иногда человек не хочет общаться со средствами массовой информации. Тем не менее, не нужно применять силу. Тем более, к девушке.

Депутат сказала, что верующий не будет нападать на человека.

— По-настоящему верующий человек, даже не важно, православный христианин, мусульманин, он не будет поднимать руку на тех людей, которые пришли к нему. Ну, в гости, в дом, к нему в обитель. Я так понимаю, что там не было отца Сергия, а были люди – прихожане, сотрудники. Не знаю, кто. И конкретно между теми произошел конфликт. Мне детали неизвестны.

Но, в любом случае, недопустимо такое радикальное настроение, оно не должно быт. Вера – она добрая, она не несет ничего негативного. Нельзя впадать в такую агрессию. Нужно знать границы. Вера – это добро. И кто совершил такое силовое воздействие, это не вписывается в правила верующего человека. Нужно держать свои эмоции в руках. Если не нравится какой-то журналист, съемочная группа или еще кто-то, в любом случае нельзя поднимать руку.

Ксению Собчак избили в монастыре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здоровые бугаи удерживали меня на земле»: Ксения Собчак рассказала, как ее съемочную группу избили в монастыре на Урале

Телеведущая снимает фильм про опального схиигумена, который захватил монастырь (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ксения Собчак: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Почему отменили гол Соболева в матче Спартак - Уфа: опубликовано видео спорного момента
Протестующие пошли на штурм полицейских участков в Сиэтле и Портленде
"Спартак" сыграл вничью 0:0 с "Уфой" в матче 24 тура чемпионата России
Врач-иммунолог рассказал, как собраться на шашлыки и не заразиться коронавирусом
Туроператоры аннулируют июльские туры в другие страны
Рой Джонс о храме Вооруженных сил России: «Это лучшее, что я видел»
Федор Смолов сыграет против "Барселоны" и Месси - русский форвард попал в стартовый состав "Сельты"
Подозреваемым по делу о краже работы Бэнкси предъявили обвинение
«Мир входит в эпоху маразма»: Анатолий Карпов прокомментировал попытки найти «расизм» в шахматах
Россия выигрывает у Украины войну на фронте реформ, признал Саакашвили
«Доверительный диалог продолжается»: Макрон намерен вскоре посетить Россию
Украина поблагодарила Facebook за «переименование» Киева
На здании посольства Британии в Москве вывесили радужный флаг ЛГБТ
Саакашвили заявил, что в Украине не существует государства
Роскосмос назвал недостатки корабля Илона Маска
Всемирный банк предоставил Украине $350 млн первого займа
Автор логотипа I love NY умер в США
В Госдуме прокомментировали отказ Минтруда от выплат на детей 16-18 лет
Россия и Турция обсуждают возобновление туризма
Жена из индийской пары, у которых долго не получалось завести детей, оказалась мужчиной
Роспотребнадзор разрешил санаториям заселять в номера незнакомых людей
В Москве водитель Jaguar пытался откупиться взяткой в 300 тысяч рублей, но не получилось
В США популярный рэпер Huey погиб в перестрелке
В России отменили требование справки об отсутствии коронавируса для заселения в санаторий