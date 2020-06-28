В Новой Москве уличный конфликт закончился перестрелкой

Субботним вечером, 27 июня, в больницу Первомайского поселения в Троицком округе привезли двух мужчин. Оба с огнестрельными ранениями, но живы. Очевидно нападавший стрелял из травматического пистолета. Убить им можно только с близкого расстояния.

Делом заинтересовалась полиция. Раненые рассказали, что они отдыхали у Елизаровского пруда в одноименной деревне. Там у них произошла стычка с другой компанией. Градус беседы накалился, дело шло к драке, но оппонент достал пистолет. Расстреляв обидчиков, неизвестный поспешил скрыться.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что пока ведется проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента. Уголовное дело еще не возбуждено. Все будет зависеть от степени вреда здоровью потерпевших.

Еще один инцидент со стрельбой из травматического оружия не так давно случился на Бескудниковском бульваре. В одной из квартир выпивали супруги в разводе. Парочка разошлась, но они продолжали собираться и прикладываться к бутылке. После выпитого тянуло поговорить за жизнь и вспомнить старые обиды. В квартире хранился травматический пистолет. Опьяненная женщина схватила его и прострелила плечо экс-супругу.