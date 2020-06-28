Александр Мостовой - о голе Смолова «Барселоне»: «Память на всю жизнь осталась»

Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту», забил свой второй гол в чемпионате Испании. Российский футболист отличился в матче против «Барселоны». Напомним, что свой первый гол в Испании Смолов забил другому гранду - «Реалу». Гол российского нападающего помог «Сельте» добыть ничью (2:2) и отнять очки у клуба, который борется за чемпионство в Ла Лиге. Александр Мостовой, который выступал за «Сельту» восемь лет, прокомментировал гол Фёдора «Барселоне» и поделился с «Комсомолкой» своим мнением о перспективах Смолова в Испании:

О впечатлении от матча и гола Смолова

«Важно не то, как ты забиваешь, важно, чтоб мяч пересёк линию ворот. Для Фёдора это был один из самых простых забитых мячей в карьере. Другое дело, в ворота «Барселоны» любой гол ценен. Плюс, когда «Барселона» бьётся за чемпионство, а «Сельта» - за право остаться в Ла Лиге. Важно, что Смолов внёс вклад в эту ничью. Хорошо, что спаслись: Аспас классно штрафной исполнил. Так что зачёт, зачёт!»

Он молодец, но его заменили потому что он не всегда угадывает, не всегда попадает. «Реалу» он забил, потом долгое время не забивал. Сейчас забил «Барселоне», хотелось чтоб и в следующих играх отличился».

О перспективах Фёдора

«Сейчас у него вокруг хорошая атмосфера. Забивай, играй, получай удовольствие.

У него хорошие перспективы со всех точек зрения. Забить «Реалу» и «Барселоне» - это огромный плюс. Когда бы ещё он такое сделал? Плюс, я надеюсь, «Сельта» остаётся в Ла Лиге.

Кстати, в «Локомотиве» сейчас тоже всё нормально. Пришёл новый тренер, который может попросить вернуться Фёдора. Здесь у него тоже хорошие перспективы».

О преемственности Смолова в «Сельте»

«Не забывайте, сколько лет я провёл в Испании. Фёдору уже 30. Кто знает, сколько он там ещё будет? Если он отыграет год, как можно назвать его преемником».

Нужен ли смолов Европе?

«Сейчас мы говорим о нашем чемпионате: последние десять лет здесь вообще никто не уезжал, никого не покупали и никому мы были не нужны. И все прекрасно знают почему: те деньги, которые платили здесь, там никто платить не будет. У нас раздули зарплаты. В Европе люди, чтоб заработать такие деньги, должны по 30 голов забивать каждый год, а у нас можно три гола забить и отдыхать.

Хорошо Головин первый поехал. Хотя люди тоже белиберду несли какую-то: куда он едет, зачем ему это «Монако»? Фёдор тоже рискнул и правильно сделал. У него уже память на всю жизнь осталась».

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