2020-06-28T16:22:22+03:00
Спорт

Юлия Ефимова и Дарья Клишина набирают формы: новые пляжные фото спортсменок

Пловчиха и легкоатлетка почти одновременно выставили у себя в Instagram летние снимки в купальниках
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Вот кто не теряет спортивной формы, так это художница Александра СолдатоваВот кто не теряет спортивной формы, так это художница Александра СолдатоваФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

«Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике. Всем хорошего дня», - подписала снимок Юлия Ефимова, которая явно прибавила в весе. Нет, выглядит 28-летняя спортсменка потрясающе, но уже не так, как в момент подготовки к главным стартам.

pryanya93pryanya93
Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике Всем хорошего дня
37764 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, что Олимпиаду в Токио отменили, и к каким соревнованиям теперь готовиться – непонятно. Мало того, Игры, перенесенные на следующий год, вообще могут не состояться. Об этом говорил, и президент МОК Томас Бах, и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Мало того, на этом в Стране Восходящего Солнца уже делают политику. Так, кандидат от оппозиционной партии Таро Ямамото недавно заявил, что если займёт пост главы Токио, то распорядится вообще отменить Игры.

dariaklishinadariaklishina
Smile I wish you begin this weekend with something nice and enjoyable!
28552 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Впрочем, не будем о грустном, а лучше полюбуемся и на прыгунью в длину Дарью Клишину. Видно, что и она, отнюдь, не истомляет себя тренировками.

«Я желаю вам начать этот уик-энд с чего-нибудь приятного и приятного!», - призывает 29-летгняя спортсменка.

Кстати, Клишина остается единственной российской легкоатлеткой, которая имеет допуск к международным соревнованиям (которых пока, правда, нет). А вот все другие наши атлеты оказались в подвешенном положении. Международная федерация легкой атлетики требует с нашей федерации до 1 июля заплатить штраф в 5 млн долларов за старые допинговые дела. Российская сторона пока на этот рэкет не поддается.

А вот кто не теряет спортивной формы, так это художница Александра Солдатова, которая после жесточайшего стресса (писали чуть ли не о попытке суицида) мечтает вернуться в сборную.

«Лето, скорее бы на полную катушку», - пишет в соцсетях известная гимнастка.

Словом, за всей этой летней идиллией скрываются большие подводные камни.

Но мы верим, что красота спасет спорт…

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Узнав диагноз, начал снова пить и принимать наркотики»: Вдова экс-игрока «Зенита» Фернандо Риксена честно рассказала о болезни мужа
Жена футболиста в интервью «КП» призналась, что муж просил об эвтаназии, но болезнь помогла ему сохранить семьи и поделилась, что дочь хочет пойти по стопам отца
Новости 24
На Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник Фёдору Черенкову
Взрыв в Афганистане: погибли не менее шести человек
Трамп считает, что акты вандализма в США полностью прекратились
Полиция оцепила улицы Глазго из-за сообщения о новом нападении
Диана Аверина взяла золото на первом в истории международном онлайн-турнире по художественной гимнастике
Нил Ушаков оспорил решение об его отстранение с поста мэра Риги
Как распознать опасные родинки, рассказал доктор Мясников
Rolling Stones пригрозили Трампу судом за использование их песни на митингах
Трамп назвал «очередным вбросом» сообщение о связях России и «Талибан»*
Рейтинг Вадимира Зеленского рухнул до рекордного минимума
Генсека ООН шокировало видео интима в машине организации в Израиле
Путин: пандемия расставила всех по местам
Аналитики спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке в России
Президент и премьер-министр РФ никогда не летают в одном самолете, заявил Путин
Путин похвалил работу правительства в кризисных условиях
Портятся после свадьбы: почему китайцы не женятся на русских девушках
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус "кто-то вбросил"
Путин: входя в "красную зону", медики попадают словно в зону боевых действий
Путин назвал текущий кризис одним из самых масштабных
Первый завозной случай коронавируса в Россию был из Италии, сообщила Голикова
Путин рассказал о результатах своих тестов на коронавирус
Россия готова поставлять на мировой рынок вакцину от коронавируса
Захарова назвал «грязной возней» заявление пражского старосты о сносе памятника Коневу
Ольга Дроздова до сих пор не оправилась после смерти матери мужа
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко будет готовить команду к игре против "Спартака"
Как похудел Максим Фадеев: продюсер показал фото
Путин: Россия всё переживет и выстоит, вопрос только какой ценой
Путин заявил, что власти ориентируются на инфляцию около 4%
Пассажирские перевозки включили в список пострадавших из-за пандемии отраслей