Тренер показала Александру Солдатову после попытки суицида

Известие о том, что Александра Солдатова пыталась покончить с собой, повергла в шок ее близких и родных. 21-летняя гимнастка находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. И пока поклонники оставляют сотни комментариев с пожеланием красавице здоровья, тренер четырехкратной чемпионки мира разместила видео с подопечной.

Александра Солдатова была доставлена в больницу с телесными повреждениями. Помимо прочего врачи диагностировали у девушки булимию. Это психологическое заболевание, при котором больной постоянно испытывает чувство голода и сильно переедает, а после этого испытывает вину и доходит до крайних мер.

Тренер чемпионки не находит себе места после драматичных вестей. "Саша звонила из больницы, сказала, что сдает анализы и чтобы я не волновалась. То, что я слышу сейчас, для меня это такой же шок, как и для всех" - заявила Анна Дьяченко.

Она также показала свою подопечную после попытки суицида. На видео, размещенном в блоге, Саша шлет всем воздушный поцелуй.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759224" frameborder="0"></iframe> Гимнастка Александра Солдатова сделала заявление после попытки суицида.

Меж тем, по информации врачей НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сейчас состояние здоровья спортсменки оценивается как удовлетворительное. Она находится в отделении кризисных состояний и психосоматических расстройств.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Мария Нетесова, узнав о том, что у Солдатовой булимия, заявила: "Это серьезное заболевание, оно случается не просто так. Гимнастки держат вес. Есть диетологи, которые следят за этим".

Она также заверила, что Александра уже довольно продолжительное время не тренируется. "Я так понимаю, она проходила какой-то восстановительный процесс. Не могу об этом точно сказать, потому что не знаю. Это знает только ее личный тренер и она сама", - цитирует ее "Ридус".

А потом и сама Саша обратилась к поклонникам, разместив видео из больницы. "Хочу заявить, что со мной все прекрасно. Я ехала на тренировку. А перед этим готовила завтрак. И порезалась. Такое бывает. Ножи острые, я гимнастка. На кухне стою недавно. Ехала в транспорте, почувствовала себя плохо. Решила обратиться в больницу", - заявила Солдатова.