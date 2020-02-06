2020-02-06T16:40:37+03:00
Спорт

Тренер показала Александру Солдатову после попытки суицида

Красавица гимнастка больна булимией
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Известие о том, что Александра Солдатова пыталась покончить с собой, повергла в шок ее близких и родных. 21-летняя гимнастка находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССИзвестие о том, что Александра Солдатова пыталась покончить с собой, повергла в шок ее близких и родных. 21-летняя гимнастка находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Изменить размер текста:

Известие о том, что Александра Солдатова пыталась покончить с собой, повергла в шок ее близких и родных. 21-летняя гимнастка находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. И пока поклонники оставляют сотни комментариев с пожеланием красавице здоровья, тренер четырехкратной чемпионки мира разместила видео с подопечной.

Александра Солдатова была доставлена в больницу с телесными повреждениями. Помимо прочего врачи диагностировали у девушки булимию. Это психологическое заболевание, при котором больной постоянно испытывает чувство голода и сильно переедает, а после этого испытывает вину и доходит до крайних мер.

Тренер чемпионки не находит себе места после драматичных вестей. "Саша звонила из больницы, сказала, что сдает анализы и чтобы я не волновалась. То, что я слышу сейчас, для меня это такой же шок, как и для всех" - заявила Анна Дьяченко.

Она также показала свою подопечную после попытки суицида. На видео, размещенном в блоге, Саша шлет всем воздушный поцелуй.

Гимнастка Александра Солдатова сделала заявление после попытки суицида.

Меж тем, по информации врачей НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сейчас состояние здоровья спортсменки оценивается как удовлетворительное. Она находится в отделении кризисных состояний и психосоматических расстройств.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Мария Нетесова, узнав о том, что у Солдатовой булимия, заявила: "Это серьезное заболевание, оно случается не просто так. Гимнастки держат вес. Есть диетологи, которые следят за этим".

Она также заверила, что Александра уже довольно продолжительное время не тренируется. "Я так понимаю, она проходила какой-то восстановительный процесс. Не могу об этом точно сказать, потому что не знаю. Это знает только ее личный тренер и она сама", - цитирует ее "Ридус".

А потом и сама Саша обратилась к поклонникам, разместив видео из больницы. "Хочу заявить, что со мной все прекрасно. Я ехала на тренировку. А перед этим готовила завтрак. И порезалась. Такое бывает. Ножи острые, я гимнастка. На кухне стою недавно. Ехала в транспорте, почувствовала себя плохо. Решила обратиться в больницу", - заявила Солдатова.

Александра Солдатова после попытки суицида послала всем воздушный поцелуй.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев: Мы должны создать социальный лифт для спортсменов и тренеров
В Калининграде прошел второй Всероссийский боксерский форум, который собрал больше 500 представителей этого вида спорта из большинства регионов страны
Иоланда Чен: «Прежнее руководство ВФЛА когтями вцепилось в свои места. Они готовы загубить карьеры Ласицкене и других спортсменов»
Чемпионка мира и призер крупных турниров в тройном прыжке прокомментировала в интервью kp.ru скандал в российской легкой атлетике
Новости 24
"Слишком мачистые": Жан-Поль Готье объснил, почему русские мужчины некрасивые
Мишустин утвердил размеры кабинетов министров в "Москва-Сити"
Путин потребовал убирать из России "вузы-пустышки"
Минобороны РФ опубликовало видео первого полета ракетоносца Ту - 160М
Астронавтов встретили яблоками: экипаж МКС вернулся на Землю
Путин подписал документ о создании должности зампреда Совбеза
Путин проведет встречу с Лукашенко в Сочи 7 февраля
Голикова объяснила зачем журналистам в Кремле измеряли температуру
"Азарт ученых и сильная мотивация": Путин перечислил условия прорыва в российской науке
Голикова: Оперативный штаб обсудит меры к аптекам, завышающим цены на маски
"Не исключены уличные беспорядки": МИД предупредил россиян об акциях "желтых жилетов" во Франции
Священник Дмитрий Смирнов призвал заменить тюрьму избиением дубинкой от полицейских
Священник Дмитрий Смирнов: Требую закрыть «Давай поженимся». Из-за них народ не рожает