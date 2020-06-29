Ученые узнали, почему высушенное на солнце белье так пахнет

Самые простые запахи имеют удивительную власть над человеческим мозгом. Аромат свежескошенной травы может унести в воспоминания далекого детства. А дух автомобиля с оттенком перегретого машинного масла запустит такую цепочку ассоциаций, что не распутает самый продвинутый психолог. Но попробуйте простыми словами описать такой, казалось бы, простой запах. Не говоря уже о том, чтобы воспроизвести его. Но ученые Университета Копенгагена пошли дальше. Они решили выяснить, почему люди получают такое огромное удовольствие от аромата чистого белья, высушенного на солнце.

Заброшенный балкончик и полотенца

Этот запах действительно необыкновенен. Курт Воннегут в одном из своих фантастических романов выдумал специальное устройство в стиральных машинах будущего, чтобы белье пахло именно так, а не иначе. Наверняка владельцы фабрик стиральных порошков продали бы души за то, чтобы узнать секрет синтеза такого аромата. Но почему сочетание таких простых вещей, как полотенце, бельевая веревка и солнце заставляют наш мозг взрываться от восторга? Что за химическую реакцию они вызывают?

Чтобы узнать это, пара атмосферных химиков в Университете Копенгагена оккупировали небольшой балкончик. И там принялись за эксперименты. Они купили в Икее несколько простых хлопковых полотенец, часть из них выстирали и повесили на солнце. А когда «экспериментальный материал» высох, его поместили в герметично закрытый пакет на 15 часов. Воздух в этом пакете и стал предметом исследований атмосферных химиков. Ученые сравнивали его с обычным воздухом и с тем, что в таком же пакете остался после контрольного грязного полотенца.

Откуда роза и кардамон в майках и пижамках?

И выяснилось много интересного. Во-первых, исследователи научно доказали, что у высушенного на солнце белья действительно есть свой запах, и он – не плод нашего воображения. А получается он за счет альдегидов и кетонов — органических молекул, которые лежат в основе ароматов растений и парфюмов. В частности, ученые выделили такие вещества, как химические вещества пентаналь (встречается в кардамоне), октаналь (пахнет цитрусовыми), нонаналь (аромат розы), гексаналь (похож на зеленый горошек) и гептаналь (аромат шалфея, роз и цитрусовых).

Молекулы воды как лупы

Но как под воздействием одних лишь солнечных лучей весь этот букет образуется в обычном белье? У руководившей экспериментом Сильвии Пульезе есть свое объяснение. Она считает, что во время стирки молекулы воды группируются в отдельных местах, и потом под воздействием солнечных лучей они действуют как лупа. Под ней и под действием озона некоторые частицы превращаются в свободные радикалы (частицы, содержащие один или несколько неспаренных электронов на внешней электронной оболочке), и преобразуются в альдегиды и кетоны. А устойчивым запах становится потому, что эти вещества взаимодействую с хлопком.

Ученые уверены, что подобные процессы происходят не только с бельем. Что запах свежести после дождя мы ощущаем благодаря таким же реакциям, которые происходят уже с травой, землей и другими поверхностями. Но, кажется, теперь химики должны заняться еще более волнующим вопросом: почему высушенное на морозе белье пахнет еще более волнующе?