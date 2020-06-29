2020-06-29T19:27:14+03:00
Умные вещи

ВКонтакте позволит авторам заработать с помощью VK Donut

ВКонтакте запускает VK Donut — платформу для монетизации контента в сообществах
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VK Donut позволит монетизировать контент в сообществахVK Donut позволит монетизировать контент в сообществах
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Подписчики смогут оформить регулярную финансовую поддержку проекта, а авторы — отблагодарить их эксклюзивными материалами, закрытыми акциями или ранним доступом к новым работам.

Платформа подойдёт любому сообществу. Неважно, сколько в нём участников и чему оно посвящено: это может быть страница с авторской музыкой, смешными рассказами о животных, мемами, публикациями о своём бизнесе или медиа. Автор сам устанавливает минимальную сумму подписки в месяц — от 50 до 2000 рублей, а также выбирает, как удобнее получать деньги — на банковскую карту или баланс VK Pay. Средства зачисляются в течение суток после того, как подписчик совершил платёж, а комиссия платформы на старте станет минимальной на рынке — 5%.

Заработок автора зависит только от него. Чтобы поклонники чаще оформляли подписку, он может вдохновить их привилегиями: предложить доступ к эксклюзивным записям и статьям, возможность оставлять комментарии или другие бонусы. Например, авторы могут раньше представлять новые работы, блогеры — приглашать на встречи или разыгрывать призы, предприниматели — устраивать закрытые распродажи.

Для подписчиков сообществ VK Donut — это возможность выразить авторам свою благодарность и получить доступ к эксклюзивному контенту. Подписка оформляется прямо в VK — не придётся регистрироваться на сторонних ресурсах. Нужно лишь ввести сумму — и она будет ежемесячно сниматься с банковской карты или счёта VK Pay. Пользователь с платной подпиской не пропустит эксклюзивные материалы — все они приходят в личных сообщениях от сообщества VK Donut.

Дмитрий Кострюков, руководитель проекта VK Donut

«Чтобы автор развивал свой проект, ему нужна поддержка. Раньше она была в основном моральная: пользователи выражали симпатию отметками “Нравится”, репостами и комментариями. Теперь же они могут поддержать создателя контента ещё и материально. VK Donut стал платформой, удобной и для автора, и для его поклонников: управлять подпиской легко, вся преданная аудитория — уже в сообществе, публиковать можно любой тип материалов — от статей до подкастов. И комиссия при всех этих преимуществах — самая низкая на рынке».

Некоторые авторы уже настроили VK Donut: среди них Gudim, Duran, Чилик и другие. Возможность включить функцию в любом сообществе появится в ближайшие дни.

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