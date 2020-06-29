2020-06-29T15:47:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Шолбан Кара-оол поблагодарил армию за помощь в борьбе с коронавирусом

Глава Республики Тыва осмотрел полевой мобильный госпиталь, который военные развернули за сутки в Кызыле
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
С завтрашнего дня полевой госпиталь в Кызыле начнет прием и лечение первых пациентовС завтрашнего дня полевой госпиталь в Кызыле начнет прием и лечение первых пациентовФото: Министерство обороны РФ
Изменить размер текста:

- Заслуживает всяческой похвалы и уважения, что буквально за сутки военнослужащие развернули такой большой лечебный госпиталь. Я имел возможность пообщаться с военными врачами, это люди высокого класса, и среди населения республики к ним есть большое доверие, - заявил глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, высоко оценив помощь Вооруженных Сил РФ в борьбе против коронавирусной инфекции.

Вместе с первым заместителем Министра обороны России Русланом Цаликовым он проверил готовность развернутого полевого многофункционального госпиталя в Кызыле.

Военные развернули за сутки полевой госпиталь в Кызыле.

Необходимо отметить, что полевой мобильный госпиталь на 100 койко-мест был переброшен в республику 7 самолетами военно-транспортной авиации ВКС России из Челябинской области и установлен в Тыве за сутки. В полевом госпитале развернуты приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, а также лаборатория для ПЦР-диагностики для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции.

Также воздушным транспортом на расстояние около 3 тысяч километров было доставлено 108 военнослужащих и 65 тонн медицинского имущества и материальных средств.

С завтрашнего дня полевой госпиталь в Кызыле начнет прием и лечение первых пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
Пелоси требует принять решение о мерах против Москвы
Худрук МХАТ назвал мудрым решение суда по Серебренникову
Оптовая цена бензина АИ-95 на бирже побила исторический рекорд
Резерв из 300 миллионов защитных масок создадут в России
Джонсон после пика пандемии коронавируса заявил, что британцы – самая толстая нация
«Основной выпускной» ВКонтакте собрал 28 миллионов просмотров
Актер из «Улиц разбитых фонарей» напал на жену с ножом
Жесткий карантин введут в Казахстане из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
На Украине призвали «ментально готовиться» к наступлению России с Кавказа
Путин и Лукашенко проведут переговоры на территории России
Всероссийскую перепись населения перенесли на год
НАСА предлагает 35 000 долларов за дизайн туалета, который будет работать на Луне
Мишустин: с апреля безработица в России выросла в три с половиной раза
Срок выбора формы трудовой книжки назвали в ПФР
Для перехвата американских самолетов над Черным морем подняли в воздух истребители Су-27
Иран выдал ордер на арест Дональда Трампа за убийство Сулеймани
В США семейная пара с оружием вышла защищать свой дом от протестующих
В Оклахоме вооруженный мужчина ранил двух полицейских
Путин объявил призыв запасников на военные сборы
На портале Госуслуги может появиться "окно" для жалоб
Путин и Лукашенко вместе откроют мемориал во Ржеве
Экс-премьера Франции и его жену признали виновными в финансовых правонарушениях
Опубликован список пострадавших при пожаре на улице Проходчиков
Опубликовано видео с моментом взрыва в доме на улице Проходчиков
Бойкот рекламодателей обрушил акции Facebook