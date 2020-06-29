МВД России закрыло магазин "Алиса в стране чудес"

Для распространения наркотиков 35-летний житель Новосибирской области организовал интернет-магазин, который назвал в честь знаменитой сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".

- В состав преступного сообщества вошли девять мужчин и семь женщин в возрасте от 18 до 48 лет. В их обязанности входило управление интернет-магазином и наркокурьерами, изготовление, приобретение и фасовка наркотических средств, сооружение тайников-закладок, подбор новых участников группы. Сбыт наркотических средств осуществлялся на территории Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также в одной из республик ближнего зарубежья, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, ежедневно через магазин реализовывалось более одной тысячи розничных доз наркотических средств. Ежемесячный доход от продаж составлял более 15 миллионов рублей.

Деятельность группировки была законспирирована, а связь наркодилеров с клиентами осуществлялась через мессенджеры. Тем не менее оперативники смогли установить возможный круг лиц, имеющих доступ к администрированию сайта интернет-магазина, а также закладчиков и других сообщников. Но сотрудники ФСБ и МВД России сумели задержать всех членов преступной группы, а интернет-магазин закрыть.

Во время обысков у продавцов "Алисы в стране чудес" изъяли около 8 кило наркотиков.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу, - отметила Волк.