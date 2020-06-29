Суд заочно арестовал бывшего замредактора за публичные призывы к терроризму

По ходатайству следствия судом в отношении российского журналиста Айдера Муждабаева, который скрывается в Киеве, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Такой срок он проведет с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента его задержания на территории нашей страны.

Муждабаеву инкриминируется "совершение с использованием сети "Интернет" публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма". В частности он призывал к убийству российских граждан и взрывам жилых домов на территории России.

За такие кровавые фантазии суд может наказать Муждабаева штрафом в размере до одного миллиона рублей и лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

- Следствием установлено, что на территории Украины Муждабаев разместил на своей персональной странице в социальной сети "Facebook" два текстовых материала, которые содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан России, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным ведомства, Муждабаев объявлен в международный розыск.

Отметим, что Айдер Муждабаев начинал свою журналистскую карьеру в печатных изданиях Тамбова. С 1998 года работал в редакции газеты "Московский комсомолец" в Москве, где с 2008-го занимал должность заместителя главного редактора. В 2015-м он переехал на постоянное место жительства на Украину, где стал заместителем гендиректора украинского телеканала "ATR".