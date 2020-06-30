«Было больно, но держался молодцом»: Основатель «Comedy Club» рассказал о страданиях Харламова из-за Асмус

Основатель «Comedy Club Production» Артур Джанибекян рассказал, как Гарик Харламов переживал из-за нападок хейтеров после выхода на экраны фильма «Текст». В картине его жена Кристина Асмус снялась обнаженной в очень откровенной сцене. В ток-шоу «Просто о сложном» в «Яндекс.Эфире» Артур вспомнил, как стойко держался тогда Харламов.

Беседуя с ведущей Софико Шеварднадзе, Джанибекян согласился, что Гарику действительно было очень больно из-за обрушившихся на него и на Кристину критики и издевок.

- При этом Гарик держался супермолодцом, и я очень сильно приветствую его во всех смыслах этого слова, и считаю, что, ну да, это одна часть и одно проявление этого информативного общества, - рассказал основатель «Comedy Club Production».

Артур считает, что Гарик должен быть готов к любым проявлениям агрессии, поскольку он несет ответственность за семь миллионов своих подписчиков в Инстаграме.

- Никто из них, когда подписывался, с тобой не подписывал договор о том, что он умный, целесообразно мыслящий, нормальный человек. Среди них очень большое количество условно ненормальных, ненормальных в моем понимании, но в их понимании – это абсолютно нормально. Ну что поделаешь, это жизнь, - считает Артур Джанибекян.

В фильме "Текст" Кристина Асмус снялась вместе с Иваном Янковским - актеры очень убедительно сыграли любовь на экране. Фото: кадр видео.

Фильм «Текст» вышел на экраны 14 октября 2019 года и сразу же вызвал громкий скандал. Одним из самых обсуждаемых эпизодов картины режиссера Клима Шипенко стала постельная сцена главных героев. В экранизации романа Дмитрия Глуховского Кристина Асмус снялась вместе с Иваном Янковским. Актеры настолько убедительно сыграли любовников, что зрители невольно задаются вопросом: как все происходящее на экране воспринял муж Кристины Гарик? После этого сразу же поползли слухи о возможном разводе пары. А 22 июня стало известно, что Харламов и Асмус действительно расходятся.

Супруги уверяют, что решение о разводе они приняли год назад. Но еще в октябре, сразу после выхода фильма «Текст» на экраны Гарик яростно защищал жену в соцсетях:

- Гарик, вы видели сцену секса ? Как вы позволили жене снятся в подобном ? Вашу жену @&#% на всю страну, а вы спокойны? Это наиболее ласковые вопросы, – написал Харламов в Инстаграме. - Есть и пожёстче, конечно. Собираю коллекцию для выставки потом. Так как фильм называется «Текст», отвечу текстом. Если из всего фильма вы запомнили только сцену секса, то мне вас жаль. Фильм не об этом. Совсем. Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. Что я думаю о моей жене? Я ей горжусь! Это очень крутая и сложная актёрская задача, и она была исполнена блистательно! Поздравляю режиссёра Клима Шипенко и весь актерский состав. Это очень круто! Все это я писал, как зритель! Теперь пишу, как муж: Элоян, Шипенко и Янковский - вам …!

После откровенных съемок Кристины в фильме "текст" (справа) многие гадали: как к ее постельным сценам относится Гарик. Фото: Инстаграм.

Напомним, о своем расставании Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили в Инстаграме. Дочь пары Настя живет вместе с мамой в загородном доме. Гарик снимает особняк неподалеку и часто видится с дочкой. Улаживать материальные вопросы супруги намерены через суд.