«Ситуация стабилизировалась»: Росприроднадзор проверил водные объекты Таймыра после разлива нефти

Ситуация на реках Таймыра стабилизировалась, предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ не критична, сообщил Росприроднадзор по итогам внеплановой проверки после разлива нефти в Норильске. Проверка проводилась по требованию краевой прокуратуры. О ее результатах и.о. руководителя Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора Виталий Нетребко рассказал 30 июня во время заседания Совета безопасности по вопросам ведения Красноярского края, сообщает «Интерфакс».

Исследование проводилось независимыми экспертами Центра лабораторного анализа и технических измерений, а также Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Красноярскому краю. Экологи проверили участки прилегающей территории АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (собственник - группа «Норникель»), на объекте которой 29 мая произошла авария и последующий разлив нефти. Специалисты также взяли пробы воды в реках Пясина и Далдыкан.

Лабораторный анализ показал, что концентрация загрязняющих веществ на водных объектах составляет от 14 ПДК (пробы из устья реки Далдыкан) до 1 ПДК (в бассейне реки Пясина). При этом сразу после ЧП превышение ПДК было в десятки тысяч раз больше. По словам Нетребко, результаты исследования показывают: предпринятые меры оказались эффективными, и разлив нефти в водных объектах Таймыра удалось блокировать.

По мнению доцента кафедры нефтепродуктов Сибирского государственного университета науки и технологий Бориса Полякова, выявленные проверкой показатели ПДК совершенно не опасны. Такая концентрация не дает оснований считать водоемы сильно загрязненными. Очистка рек от нефтепродуктов — достаточно трудоемкий процесс, но с помощью абсорбентов, вытягивающих горючее, с этой задачей вполне можно справиться, уверен эксперт.

То, что ситуация стабилизировалась, подтвердил и представитель «Зеленого патруля» Роман Пукалов. По его мнению, превышение в 1-2 ПДК не является критичным. Озеро Пясино само по себе является естественным барьером для разлива горючего, и стоячая вода в нем остановила распространение загрязняющих веществ.

- Можно сделать вывод, что опасения, связанные с попаданием нефтепродуктов в реку Пясино (на выходе из озера) и дальше через 800 км в Карское море, не подтверждаются, - отметил Пукалов.