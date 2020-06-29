2020-06-29T22:31:12+03:00
Общество

В России поддержат лучшие волонтерские центры в сфере культуры

10 лучших разделят между собой грантовый фонд конкурса в 1 миллион рублей
Ольга БОРСКАЯ
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Подать заявку можно с 26 июня по 26 июля 2020 года.Подать заявку можно с 26 июня по 26 июля 2020 года.
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В России выберут лучшие волонтерские центры, которые развивают добровольчество в сфере культуры. Первый Всероссийский конкурс в этой сфере объявила Дирекция общественного движения «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров совместно с Министерством культуры России и ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного управления».

Принять участие в конкурсе могут некоммерческие и образовательные организации, которые работают в сфере культуры, а также учреждения культуры, в которых созданы волонтерские центры.

Общий грантовый фонд конкурса составляет миллион рублей. Эту сумму разделят между 10 лучшими центрами - по 100 тысяч каждому.

- Скоро будет 2 года, как мы запустили масштабную работу по развитию общественного движения "Волонтеры культуры" - уже в 65 регионах действуют сообщества из тысяч ребят, кто восстанавливают объекты культурного наследия, помогают в музеях, реализуют социокультурные проекты. Конкурс позволит финансово поддержать 10 волонтерских центров, даст импульс к их дополнительному развитию, - подчеркнул председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Подать заявку можно с 26 июня по 26 июля. Для участия необходимо разработать концепцию развития волонтерского центра на 2020 год и провести информационную кампанию по продвижению ценностей волонтерства в сфере культуры на той территории, за которую отвечает центр.

В минкульте отметили, что в первую очередь ждут заявки от тех учреждений, которые на постоянной основе работают с волонтерами и привлекают их не только к время от времени к каким-то мероприятиям - но и к повседневной работе.

- Добровольцы волонтерских центров работают с архивами, экспонатами и реализуют разнообразные социокультурные проекты. Уверена, что данный конкурс поможет не только вовлечь в добровольчество в сфере культуры многих жителей страны, но и реализовать многие полезные инициативы, - говорит заместитель Министра культуры Ольга Ярилова.

Подать заявку и ознакомиться с Положением о конкурсе можно на единой информационной системе «Dobro.ru»

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