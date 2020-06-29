"Врачом я хотела стать с детства": Студентка-медик помогает бездомным, объезжая Петербург на “Ночном автобусе”

Автобус с надписью “Помощь бездомным” ныряет под мост, пролетает мимо крытой парковки, железнодорожной дороги, складов, промышленных гаражей и резко останавливается в тупике у перевернутой кабельной катушки. У этого импровизированного “стола” уже собрались и ждут люди: из-за пробок мы немного опоздали.

“Ночной автобус” - проект благотворительной организации “Ночлежка”, в Петербурге он отправляется в рейс пять дней в неделю уже много лет, чтобы накормить бездомных и малоимущих. Сегодня, как и каждую пятницу, с нами едет доктор - волонтерка Даша Реут из дружественной “Благотворительной больницы”. Она осмотрит тех, кто пришел к стоянке автобуса за помощью. Пока водитель Костя раздает горячий суп, хлеб, чай и предметы гигиены, к Даше выстраивается отдельная очередь: кому-то нужна перевязка, кто-то пришел за бесплатным лекарством, а еще давление, проблемы с кожей, что-то болит...

26-летняя студентка Санкт-Петербургского Педиатрического медицинского университета Дарья Реут с “Ночлежкой” чуть меньше года.

Даша Реут осматривает тех, кто пришел к стоянке автобуса за помощью. Фото: Диана Миндубаева

- Врачом я хотела стать с детства, - рассказывает Даша. - В 10-м классе поняла, что я не вижу себя ни в чем другом. И это ощущение не уходит.

О “Ночлежке” узнала еще на третьем курсе, но к волонтерству пришла не сразу, а после практики от университета, которую Даша проходила в Мексике, работая ассистентом хирурга.

- Опыт, который я там получила, я, наверное, никогда не забуду. Приезжаешь после 4-го курса, тебе говорят: иди, делай интубацию трахеи. А это одна из самых сложных операций в анестезиологии… Идешь и делаешь. Когда я приехала из Мексики, мне этого не хватало. Я поняла, насколько это классно - работать. Месяц ты жил в идеальном мире, ходил на работу, которая тебе очень нравится, получал колоссальную энергию от этого. И я вспомнила, что мне моя подруга рассказывала про “Ночлежку”.

Началось все с Ночного приюта, где ежедневно ночует 40 человек, которым больше некуда пойти. Здесь они могут помыться, постирать вещи, поужинать, а благодаря докторам из “Благотворительной больницы” еще и подлечиться. Даша сразу поняла, что это ее стихия.

- Смена у медиков в Ночном приюте - два часа. И в первый же раз все два часа я делала перевязки. Вышла на эмоциях, мне очень понравилось.

"Врачом я хотела стать с детства", рассказывает Даша Фото: Диана Миндубаева

Но съездив пару раз с “Ночным автобусом”, Даша решила продолжать именно здесь.

- Это тяжело, но это особенное ощущение, - объясняет Даша. - Приезжаешь на стоянку, погружаешься на полчаса, ты полностью в работе, ты должен очень быстро думать. А потом садишься в автобус и выдыхаешь. Приезжаешь на следующую стоянку и все начинается снова. Это очень развивает. Работа в “Ночном автобусе” - это скорость. И ты видишь людей в их среде. Они бездомные, они на улице, и ты видишь их именно там. Не они к тебе приходят, это ты на их территории. Это добавляет остроту ощущениям.

На все про все у Даши чуть больше 20 минут, максимум полчаса: дольше автобус стоять не может - впереди еще три остановки, все в разных районах, и там тоже ждут люди. Во время пандемии нуждающихся стало намного больше, чем раньше: если до марта 2020 года 100 накормленных людей за рейс считалось много, то теперь приходит до 170 человек. Если бы не помощь других волонтеров-ассистентов, Даше было бы совсем тяжело.

На первых двух стоянках помогает Максим: записывает в журнал всех пациентов и их жалобы, смотрит на старые записи, помогает выдавать из коробок лекарства, разрезать бинт, когда нужна перевязка, и поддерживает порядок в очереди. На третьей ему на смену приходят супруги Павел и Надежда. Здесь собралось больше полусотни людей, и половине из них нужна помощь врача.

Во время пандемии “Ночлежка” стала снабжать бездомных одноразовыми масками, перчатками и флаконами с антисептиком - их выдают каждому, кто пришел к автобусу. И лекарств нужно все больше: стали приходить люди, у которых есть дом, но исчезли средства к существованию.

Во время пандемии нуждающихся стало намного больше, чем раньше Фото: Диана Миндубаева

- Если бы государство оказывало поддержку, можно было бы помогать эффективнее, и однозначно большему количеству людей, - считает Даша. - Раз в неделю я пополняю укладки Ночного автобуса. Это, как правило, элементарные препараты. Но иногда бездомные приходят с выписками на не совсем обычные лекарства, и их хотелось бы им дать. Я могу потратить тысячи три на такие случаи. Это совсем немного, иногда приходится выбирать, отказывать… И я бы продлила раздачу антисептиков и мыла на “мирное время”.

Первая остановка автобуса - на юге города, близко к окраине, последняя - на севере. Выезжая от Реабилитационного приюта “Ночлежки” на Боровой улице в 17:30, он возвращается ближе к часу ночи. Волонтерская смена - полноценные восемь часов. В сумерках мы мчимся через мосты к последней стоянке, где должны оказаться не позднее полуночи. Здесь уже темно, несмотря на белые ночи, приходится зажигать свет, чтобы рассмотреть пациентов.

Бывает ли страшно?

- Нет. Конечно, бывали случаи на грани, но...

Отдача, которую Даша получает от своего дела, с большим запасом перекрывает любой негативный опыт. А негатив, конечно, есть: так же как в любой больнице, на улице далеко не все пациенты вежливы с врачами, встречаются те, кто ведет себя вызывающе. Некоторые даже пытаются “ухаживать”. Работа интенсивная, иногда изматывающая. У людей, с которыми общается врач, тяжелая жизненная ситуация, это тоже накладывает отпечаток. И смерть на улице обычное дело. Но любой врач, объясняет Даша, должен научиться не пропускать эмоции через себя, иначе можно просто “выгореть”. Пока что она не думает уходить, наоборот - сейчас она координатор медиков “Благотворительной больницы”, работающих на “Ночном автобусе”.

- Магнит? Есть такое. На это люди подсаживаются. Я всего год и я не знаю, куда это все идет у меня внутри. Может быть, в какой-то момент я скажу, что все, с меня хватит. А может быть, это настолько затянет, что я буду волонтерить и дальше. Конечно, многие уходят. А тех, кто действительно готов много и долго этим заниматься, их не так много.

ВАЖНО

В июле 2020 года благотворительная организация “Ночлежка” запускает проект “Ночной автобус” в Москве. Помочь бездомным и поддержать волонтеров, которые кормят и лечат тех, кто оказался без крыши над головой, можно на сайте “Ночлежки”.

Узнать о том, какая помощь нужна прямо сейчас, можно в соцсетях “Ночлежки”: ВКонтакте. Фейсбуке, Инстаграме.