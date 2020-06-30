2020-06-30T00:18:57+03:00
Политика

Ирина Апексимова: Не понимаю позицию тех, кто не хочет голосовать

Директор Московского театра на Таганке поделилась мнением о необходимости внесения поправок в Конституцию
Михаил ГОРЧАКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments12
Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССДиректор Театра на Таганке Ирина Апексимова. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Изменить размер текста:

-Я голосовала электронно. Пользователь я не опытный, но никаких сложностей не возникло: просто прошла по всем ссылкам и проголосовала.

Проголосовала за поправки. Конечно, мне ближе та, которая касается культуры. Теперь она может стать достоянием, которое охраняется государством. Что, мне кажется, очень важно.

Я вообще не понимаю позицию тех, кто не хочет голосовать. Мне кажется, люди в любом случае должны проголосовать – кто как считает нужным. А неучастие – это позиция улитки, которая прячется в своей раковине и принимает любое решение, принятое другими.

Электронное голосование по поправкам в Конституцию: Дистанционно – значит безопасно.

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Илона Броневицкая: поправка о животных позволит пробить стену непонимания и безответственности некоторых владельцев и заводчиков
Участницей горячей линии «Комсомольской правды», организованной совместно с холдингом ВГТРК, стала певица, актриса, владелица приюта для животных Илона Броневицкая
Новости 24
Более половины сайтов не дают пользователю легко удалить персональные данные
Эксперты назвали условие для снижения цен на жилье в России
Коронавирус может привести к мужскому бесплодию
Cirque du Soleil объявляет о банкротстве из-за коронавируса
Путешественник Матвей Шпаро рассказал, когда можно будет ходить в походы
Минстрой планирует ввести программу капремонта жилых кварталов
В Германии разоблачили онлайн-сеть с 30 000 педофилов
Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» стартовала в Калининграде
В России назвали возможную дату возобновления авиасообщения с Турцией
В Китае нашли штамм вируса свиного гриппа, который грозит новой пандемией
За сутки в России от коронавируса выздоровело больше человек, чем заболело
МИД России обвинил США в подготовке почвы для возобновления ядерных испытаний
Появилось видео задержания террориста во Владикавказе
Профессор указал признак, объединяющий всех долгожителей
Во Владикавказе предотвратили теракт в административном здании
НАСА разработало ожерелье против коронавируса
В Пентагоне прокомментировали обвинения в сговоре России с "Талибаном"*