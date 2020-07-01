Овну подавай круизы, а Тельца тянет на грядки: как отдыхают знаки зодиака

Еще в начале весны многие строили грандиозные планы на лето. Одни выбирали по фотографиям красивые отели, другие разрабатывали замороченные маршруты на другом конце земного шара, третьи планировали посетить все музеи Санкт-Петербурга. Увы, мечты пришлось пересматривать. А какой отдых идеален для разных знаков зодиака?

ОВЕН

21 марта - 19 апреля

Овен не любит сидеть на одном месте. Ему обязательно надо что-то придумывать, организовывать. Отпуск без экскурсий и новых знакомых - выброшенные на ветер деньги! Овну отлично подойдут путешествия по городам России и речные круизы. А хорошее настроение себе и окружающим Овен, будьте уверены, обеспечит.

ТЕЛЕЦ

20 апреля - 20 мая

Телец почти не способен тихо-мирно попивать в шезлонге пинаколаду. Поэтому он нередко совмещает отпуск с чем-то полезным. Что-то ремонтирует или просто наводит красоту и порядок вокруг. Его тянет на дачу. Может рассаживать возле дома цветы, осваивать новые блюда. Это и есть счастье!

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая - 20 июня

Близнецы, искатели и путешественники, в глубине души мечтают провести идеальный отпуск всей семьей. Но только так, чтобы никто с глупостями не приставал. Близнецы - отличные рассказчики и прекрасные наставники. Им нравится открывать своим детям или друзьям новые места, выступать в роли гидов-экскурсоводов. Запаса их знаний хватит не на одну такую прогулку.

РАК

21 июня - 22 июля

Рак стремится к воде. В этом году Рак может решить соригинальничать и заняться познавательным туризмом. Но будьте уверены, водоемы и бассейны все равно появятся в его дорожном расписании. А еще Рак составляет список музеев своей мечты и грезит махнуть в противоположный конец страны. Если только не найдет какой-то чудесный прудик недалеко от дома...

ЛЕВ

23 июля - 22 августа

Лев - любитель далеких путешествий. Но если их нет в доступе, предпочитает проводить время за спортивными занятиями, чтением и прогулками по живописным местам. Компания ему в этом деле, скорее всего, не потребуется. После нагрузок, не исключено, с удовольствием пропустит бокальчик-другой, жмурясь от удовольствия и мечтая об открытии авиасообщения с теплыми странами.

ДЕВА

23 августа - 22 сентября

Даже если Дева оказывается на отдыхе в одиночестве - это ненадолго. Рядом возникнут новые друзья. Дева предпочитает отдых на природе. Не прочь покорить горную вершину или попасть туда, где редко ступает нога туриста. Еще одна фишка Девы - необычные направления. Летом Девы могут рвануть на север, а зимой… еще дальше, на Север. Главное, чтобы с пользой для здоровья.

ВЕСЫ

23 сентября - 22 октября

Весы - мастера придумывать интересные поездки. Но первую строчку в их рейтинге дел в отпуске занимает ничегонеделание на пляже. Только горячий песок, пробирающий до костей, только ласковый прибой, загорание и плавание. Ну а после недельки пассивного времяпрепровождения можно и к познанию нового приступить. Например, исследовать кухню народов Сибири и Камчатки.

СКОРПИОН

23 октября - 21 ноября

Скорпиону, с одной стороны, даже на отдыхе необходима команда единомышленников. С другой - важно побыть наедине с самим собой (желательно на природе), дабы разложить свои мысли по полочкам и придумать себе новые цели. Выход в подобной ситуации один - совместить все это. Отправиться в отпуск компанией, но найти свой скромный уголок. Тогда удовольствие будет гарантировано всем.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября - 21 декабря

Стрелец уважает комфорт. Палатка в лесу? Можно, если без комаров. В круиз - хорошо бы, если не будет укачивать.

Стрелец будет самостоятельно разыскивать лучшее место отдыха. Прочитает все отзывы и порасспрашивает всех друзей. В итоге все будет на высшем уровне: условия жилья, природа и даже соседи подберутся на зависть.

КОЗЕРОГ

22 декабря - 19 января

Козероги все сделают по-своему, хотя и выслушают советы окружающих. И им везде будет хорошо - и в деревне, и на море в дорогом отеле, и в палатке на озере. Потому что Козероги практичные и прагматичные. Они запасутся всем на свете - от терпения до варенья. Козероги потрясающе умеют решать проблемы. Заметив упертость этого знака, неприятности и бытовые неурядицы предпочитают бесследно исчезнуть.

ВОДОЛЕЙ

20 января - 18 февраля

Водолей - натура романтическая и впечатлительная. Если в радиусе километра есть личности, достойные его внимания, он примется их очаровывать, даже если не собирается заводить роман. Ему просто надо быть в тонусе.

Водолей каждый раз отдыхает как в последний. Отсюда может возникнуть переедание. Удержаться можно только активной программой. Например, составить график дегустаций. Там точно большие порции не грозят.

РЫБЫ

19 февраля - 20 марта

Рыбы мечтают о море, о даче, о музеях, о замках… Надо бы сделать выбор, а хочется успеть все. Если Рыбы оперативно не определятся с выбором, есть риск отправиться отдыхать на дачу под яблони и кусты сирени. Впрочем, в итоге их это тоже устроит. Прополка грядок вперемежку с шашлычком - то, что Рыбы уважают. Кроме того, можно заняться укреплением добрососедских отношений, что тоже немаловажно для представителей этого знака.