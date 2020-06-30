Ирина Великанова: «Можно будет рейтинговать губернаторов, в том числе по тому, в каком состоянии у них объекты культурного наследия»

С 23 июня по 1 июля в работает «горячая линия», организованная «Комсомольской правдой» и холдингом ВГТРК. В редакции «КП» известные люди отвечают на вопросы о поправках в Конституцию. Участницей «горячей линии» стала генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова.

- Ирина Яковлевна, при Конституции 1993 года мы жили почти 27 лет. Почему назрела необходимость изменить что-то в Конституции?

- 27 лет назад работа над Конституцией происходила в очень сложной обстановке. Мы помним, что в тот момент в стране была тяжелая экономическая ситуация и острейший политический кризис. Буквально за месяц до голосования противостояние президента и Верховного совета закончилось вооруженным столкновением и расстрелом здания Белого дома, в котором находились противники действовавшего на тот момент президента Бориса Ельцина. Понятно, что в тех условиях, какие-то вещи в Конституции просто не могли быть прописаны, потому что ситуация была другой. С тех пор прошло больше четверти века, в стране очень многое изменилось. По сути Россия сейчас и Россия тогда – это две совершенно разные страны. Поэтому, конечно, какие-то важные для нас, как для общества, вещи хотелось бы туда добавить. Прежде всего речь идет о положениях, декларирующих важность суверенитета нашей страны, поправках в культурной и социальной сфере.

Мы знаем, что после развала СССР многие решения принимались с опорой на мнения иностранных консультантов, которые зачастую не учитывали реалии нашей страны. Тогда мы во многом ориентировались на западный опыт, местами даже отказываясь от собственной идентичности. Сегодня ситуация другая. Мы страна, с мнением которой считаются на международной арене, нация, которая осознает себя и свою уникальность. Поэтому нам важно прописать положения, которые отражают это наше сегодняшнее самосознание в Конституции.

Оппозиция говорит о поправках только в контексте «обнуления» срока президента, но для подавляющего большинства россиян, и об этом говорят опросы, новые поправки в Конституцию это прежде всего: сохранение нашего культурного наследия и русского языка, защита исторической правды и укрепление суверенитета, установление социальных гарантий для семей с детьми и старшего поколения. И, к слову, поправки направлены на дальнейшее развитие демократических институтов, ведь согласно предлагаемым изменениям, расширяются полномочия парламента.

- А для вас какие поправки самые важные?

Для меня, как руководителя учреждения культуры, крайне важны все поправки, которые касаются культуры и русского языка. Культура – основа нашей национальной идентичности. Русский язык и культура объединили все многообразие народов нашей страны в единое общество и сделали нас всех соотечественниками, гражданами России. Поэтому поправка о русском языке, как языке государствообразующего народа, знаковая. При этом мы гарантируем поддержку русских и русскоязычных соотечественников за рубежом. Что, я полагаю, должно способствовать росту популярности русского языка и русской культуры в мире.

Также очень важно, что предлагается прописать, что культура России является уникальным наследием всего народа, поддерживается и охраняется государством. Тем самым мы соглашаемся, что культура является нашей общей ценностью, устанавливаем ее в числе приоритетов государства. Сегодня где-то сфера культуры финансируется достойно, а где-то губернаторы не считают важным вкладывать средства в эту сферу. Поправка должна дать новый импульс развитию отрасли, помочь сформировать единое культурное пространство на территории РФ, поскольку декларирует, что культура должна поддерживаться государством вне зависимости от политической воли того или иного руководителя. Таким образом, можно будет рейтинговать губернаторов, в том числе по тому, в каком состоянии у них находятся объекты культурного наследия.

- Ирина Яковлевна, есть очень популярные блогеры, которые снимают в том числе фильмы на историческую тему, например, фильм о ГУЛАГе известного блогера собрал миллионы просмотров. Конкурировать с этой популярностью, наверное, не может ни один документальный фильм с исторической правдой. Молодежь любит хайп. Что вот можно этому противопоставить?

- Создавать качественные исторические проекты. Я на встрече с президентом об этом говорила. Сейчас создается большой портал, где будут все архивные документы на тему Великой Отечественной войны. Нам нужно выработать форму работы с молодежью, развенчать самые популярные мифы о Великой Отечественной, Второй мировой войне, это изменило бы ситуацию.

Это не дело какой-то одной институции, это дело всего общества. Конечно, неплохо было бы увеличить количество часов, посвященных изучению Великой Отечественной войны в школе, но мы должны понимать, что мы свою историю учим не только по школьным учебникам. Молодые люди знакомятся с ней по семейным историям, книгам, фильмам, материалам СМИ и другим источникам. Поэтому очень важно, чтобы у нас было много хорошего исторического контента, который бы не оставил шанса второсортным материалам сомнительной достоверности. Нам нужно исключить ситуации, когда на государственные деньги снимаются фильмы или реализуются проекты, содержащие недостоверную историческую информацию. На государственные деньги нужно снимать только качественное кино, проверенное экспертным сообществом. Запрос на подобную информацию в обществе есть. Примером может послужить наша экскурсия по выставке, которая сейчас развернута в музее – «Нюрнбергский набат. Без срока давности». Это не просто экскурсия, а целый исторический видеопроект, который полностью развенчивает миф о якобы одинаковой ответственности СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией. Мы провели трансляцию в День памяти и скорби и за несколько суток ее посмотрели 450.000 человек. В скором времени также будет подготовлен 3D-тур, чтобы люди, которые не смогут посетить выставку вживую смогли познакомиться с представленными на ней документами, артефактами и хроникой.

Я уверена, что, если музеи, архивы и библиотеки будут иметь возможность делать такие большие проекты, мы сможем переломить ситуацию с исторической грамотностью, прежде всего молодежи.

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