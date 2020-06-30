В Уфе проходит международный форум урбанистики

Интегральную модель города Уфы на международном форуме в Башкортостане представил сегодня 30 июня Московский центр урбанистики. Она включает три основные части: комфорт проживания, доступность городской инфраструктуры и устойчивость предприятий потребительской экономики. Интегральная модель города Уфы была рассчитана на основании больших данных: социальных сетей, мобильных операторов, ОФД, космоснимков, сервисов недвижимости, а также экономических, социологических и градостроительных данных.

- Мы проверили 13,7 тысяч компаний потребительской экономики на предмет устойчивости к кризисам, связанным с сокращением доходов населения и сокращением мобильности населения, а также проанализировали соответствие районов Уфы модели «15-минутного города». Центр Уфы в рамках планировочных районов максимально комфортен и соответствует модели «15-минутного города» для всех социальных групп, однако периферийные районы существенно уступают центру, — резюмировал руководитель отдела экономических и социальных исследований Московского центра урбанистики Максим Боровиков.

Исследование Уфы было представлено в рамках секции «Большие данные как инструмент принятия управленческих решений». Эксперты сошлись во мнении, что большие данные постепенно становятся важнейшим источником информации для принятия управленческих решений на федеральном, региональном и местном уровнях.

О стратегии смарт-городов и о том, как «интернет вещей» может помочь городам преодолеть возможные кризисы, рассказал основатель платформы Meeting of the Minds, экс-директор по городским инновациям в Cisco Internet Business Solutions Group (США) Гордон Феллер:

- Коронавирусный кризис показал нам актуальные риски, насколько быстро меняется темп жизни. В городах активно развивались технологии, но теперь нужно менять подходы. Имеются в виду не только сами технологии, но и софт, сервисы. Главная задача: улучшить опыт использования технологий, качество проживания, уменьшить операционные расходы. В любом городе должен сформироваться фундаментальный блок, вокруг которого будет создана новая смарт-стратегия. Особенно это актуально для Москвы, Уфы, Кремниевой долины и других. Смарт-города более устойчивы к чрезвычайным событиям.

В рамках секции «Большие данные как инструмент принятия управленческих решений» были сведены направления, представленные специалистами в области производства, обработки и применения больших данных для управленческих решений.

Международный форум урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» открылся сегодня в Республике Башкортостан. Ключевые аспекты становления городской среды и её комплексного развития эксперты обсуждают в пяти тематических треках: «Национальные проекты и их влияние на развитие территории», «Роль бизнеса и инвестиций в городской среде»; также большое внимание спикеры уделят проблемам малых городов и моногородов, формированию образовательных центров и улучшению качества жизни пожилых горожан.

В интернете увидеть деловую программу могут все желающие (трансляции доступны по ссылке).