2020-06-30T19:21:21+03:00
Общество

Всероссийская акция #БЛАГОДАРЯМОЕЙСЕМЬЕ стартует 1 июля

Она посвящена ключевым семейным ценностям, таким как любовь, доверие, забота, верность и взаимоуважение
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1 июля 2020 года Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и портал «Я — родитель» запустят Всероссийскую акцию #благодарямоейсемье, приуроченную к празднованию Дня семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается 8 июля.

Акция #благодарямоейсемье посвящена ключевым семейным ценностям, таким как любовь, доверие, забота, верность и взаимоуважение. Десятки тысяч россиян узнают о том, насколько интересно, и современно иметь большую семью, а родители смогут поделиться счастливыми моментами из жизни своей семьи.

Первый этап кампании будет включать себя флешмоб в социальных сетях – на странице портала «Я — родитель» и в аккаунтах знаменитостей и известных блогеров из разных округов России, среди которых известный российский певец, солист поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и его супруга Регина Бурд, блогеры Мария Комкова, Юлия Бахарева и другие. Они воодушевят своих подписчиков выкладывать семейные фотографии, рассказывать о вещах, к которым они пришли благодаря семьям. Акция поможет утвердить родительство не только как обязанность и рутинные заботы, но и возможность всестороннего развития. Флешмоб #благодарямоейсемье продлится с 1 по 7 июля включительно, по итогу него победители получат призы.

Серия финальных мероприятий состоится 8 июля в День семьи, любви и верности. В восьми городах России — Ярославле, Мурманске, Волгограде, Ставрополе, Энгельсе, Челябинске, Новосибирске и Владивостоке – на маршрут выйдут «Семейные автобусы», оформленные семейными фото и высказываниями о том, почему семья — это счастье.

Также в этот день между городами-участниками в социальной сети «Вконтакте» пройдет трансляция, которая позволит всей стране наблюдать за движением «Семейных автобусов». Зрители узнают о том, как проходит День семьи, любви и верности в разных регионах России, помимо этого, во время эфира будут объявлены победители флешмоба #благодарямоейсемье.

В течение месяца по городским маршрутам будут двигаться «Семейные автобусы», чтобы главный семейный праздник оставил предельно много впечатления и не передавал напоминать о семейных ценностях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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