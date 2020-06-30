Андрей Клишас: Мне в Венеции предложили поменять нашу конституцию из-за дела Анчугова-Гладкова!

Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституции, сенатор Андрей Клишас накануне дня общероссийского голосования в редакции «КП» в рамках совместной горячей линии с ВГТРК ответил на вопросы читателей

О НАБЛЮДАТЕЛЯХ

- Более 40 млн проголосовало к 30 июня - ожидали, что будет выше активность ?

- Мне кажется, результат хороший. Для людей ведь удобно, что голосование идет в течение нескольких дней. Знаю многих, которые проголосовали заранее. Я проголосовал еще 25 июня. Мои родители пошли на участок в воскресенье. Для них это традиционный день. Я говорил с Красноярском, с Норильском, с нашими муниципальными депутатами. Люди воспринимают дату 1 июля как основной день голосования. И, наверное, большинство пойдет 1 июля. Это же событие для страны историческое. Я был на нескольких участках как наблюдатель. Общался с наблюдателями в Туруханске, в Норильске, Красноярске.

- Полмиллиона наблюдателей – как успели столько подготовить?

- Да, это очень много. Опыт, который приобрела Общественная палата в ходе выборов в 2018 году, сейчас очень пригодился. 502494 человека - это число наблюдателей, зарегистрированных к 27 июня. Более 8 тысяч наблюдателей контактировали с Общественной палатой, обменивались впечатлениями. С одной стороны, наблюдатели активны. С другой стороны, они не должны вмешиваться.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ

- Подполковник в отставке Лунин Юрий Васильевич, 66 лет, военный летчик. Ежегодная индексация пенсий. С 1 января индексируют страховые пенсии на 6-7 %, а военным – на 3 % и с 1 октября. В чем разница?

- Периодичность с принятием поправки станет обязательной. Когда будет приниматься закон о бюджете, Минобороны уже будет представлять цифры, основываясь на положениях конституции. Если индексации не будет, вы сможете предъявить претензии вплоть до Конституционного суда. Но я думаю, что парламент и правительство будут четко следовать положениям конституционных поправок, если они будут приняты.

О МЕЖДУНАРОДНЫХ СУДАХ

- Какова цель внесения поправки в конституцию, касающейся главенства национального законодательства над нормами международного права?

- У нас есть статья 15, там есть 1 пункт, который говорит о том, что конституция обладает верховенством и высшей юридической силой. В этой же статье есть положение, что если правилами международного договора установлены иные правила, по сравнению с федеральными законами, то действуют правила федеральных законов. Норма понятная, не вызывала сомнений до тех пор, пока международные суды, в частности ЕСПЧ, не начал активно толковать конвенцию. Складывается ситуация, когда Россия подписала какое-то соглашение, конвенцию и приняла на себя обязательства по ней. У нас есть четкое понимание, под чем мы подписались. А дальше ЕСПЧ начинает толковать эти конвенции, порождать для нас некие новые обязательства. Ну и что с этим делать?

- Это дело Ходорковского?

- В том числе. Первое резонансное дело было – дело Маркина и дело Анчугова-Гладкова. Российскую Федерацию обязали, чтобы все лица, в том числе лишенные прав избирательных по приговору суда, то есть находящиеся в местах лишения свободы, имели более широкий перечень активных и пассивных избирательных прав. Чтобы они могли избирать, голосовать на выборах. И у Конституционного суда возникла проблема. Мы обязаны выполнять решения Европейского суда. С другой стороны, если посмотреть в конвенцию по правам человека, то вы не увидите этого обязательства. У нас в конституции есть прямой запрет. А они сказали, что у них есть право толкования конвенции. Мы с этим не можем согласиться. У нас есть право оговорки. И мы можем исключить те или иные положения конвенции. Например, мы сделали такую оговорку и исключили себя из-под действия тех или иных правил.

Конкретную ситуацию по делу Анчугов-Гладков я обсуждал в Венецианской комиссией. И мне предложили... поменять конституцию! Что, каждый раз, когда вы будете толковать конвенцию и придумывать что-то в качестве новых обязательств для нас, мы должны будем принимать новую конституцию? Они говорят – да. Поэтому такая формулировка и такая оговорка.

Сенатор Андрей Клишас в редакции "Комсомольской правды" перед началом "Прямой линии".Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Либо вы играете по нашим правилам, либо вы – неправовое государство.

- Мы все должны договориться об общих правилах. Но не поддаваться внешнему давлению.

ОБ ИСПОРЧЕННЫХ БЮЛЛЕТЕНЯХ

- ВЦИОМ опубликовал данные экзитполов. И 0,4 % опрошенных сказали, что они испортили бюллетень.

- Можно это понять как некую форму протеста. Людям что-то не понравилось в поправках, а что-то они поддерживают. Это форма – уйти от принятия решения. Но при том люди пришли на участок. Главное, чтобы форма протеста была в рамках закона. Но к результатам экзитполов я бы относился осторожно. Уровень легитимности текста конституции после этого голосования будет выше. Поправки сформулированы людьми. Чуть меньше 33 млн. голосов было подано за конституцию в 1993 году. Корректно сравнивать с тем голосованием. Сейчас будет больше, мне кажется, тех, кто поддержит поправки в конституцию. Это будет действительно народная конституция. Может быть, даже первый раз. Такого широкого обсуждения не было в 1993 году.

- Как стало возможным двойное голосование, например, журналиста Лобкова?

- Надо разобраться, кто выдал бюллетень Павлу Лобкову. То, что широко тиражирует определенные СМИ, это специально производимые фейки. Люди, которые производят фейки, не чувствуют себя виноватыми. Они говорят: много же реальных нарушений, а нет подтверждений. Поэтому мы сняли подтверждение, чтобы люди поверили. Фейки выдаются за реальные доказательства нарушений. Не исключаю, что нарушения могут быть. Жалобы поступали в ЦИК. Каждый случай требует предметного разбирательства. Если сообщение подтверждается, то ЦИК реагирует. А производителей фейкового контента ждет ответственность.

- Люди пробуют на уязвимость систему.

- Практика электронного голосования, по моему мнению, самая надежная и безопасная. Да, нужно отлаживать совмещение электронного голосования со списками людей, которые идут голосовать очно. Матвиенко сообщила, что нужно проанализировать практику голосования через несколько дней. Пригласим ЦИК в Совет Федерации, и Общественную палату, наблюдателей, чтобы эти практики проверить.

Смысл всех нововведений – сделать голосование для людей максимально удобным. Это важный принцип, который в дальнейшем будет реализоваться в законодательстве. Мы не используем голосование по почте, потому что это новый инструмент. Возможно, многие регионы попробуют этот способ голосования.

- Журналист российский имеет право на подобного рода эксперимент?

- По закону никто не имеет права на это. Журналист он или еще кто-нибудь. За такие попытки проголосовать дважды установлена ответственность. А если это совершено группой лиц по предварительному сговору, то ответственность более жесткая.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

- В одной из статей действующей конституции сказано, что всеобщее среднее образование является обязательным. А если ребенок не хочет учиться?

- Надо выполнять конституцию. Родители обязаны обеспечивать образование ребенку. Государство имеет право установить минимальные требования к образованию. У меня есть опыт работы в крупной производственной компании. Сейчас, чтобы просто подготовить квалифицированного рабочего…

- А если ребенок хочет быть пастухом?

- Даже для этого необходимы знания. Вы предлагаете отменить требования к образованию? Человек не учится и получает справку по итогам школы о том, что он прослушал курс средней школы. Человека нельзя заставить учиться. Он сам будет решать, учится он или нет. Государство обязано предоставить ему возможность получить образование.

О ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ

- Ходят слухи, что будет объявлено о досрочных выборах в парламент.

- Кто может это объявить? Этот вопрос обсуждался в Госдуме. Была возможность внести поправку. Госдума эту поправку сняла с обсуждения. Если что-то и будет происходить, то это будет в зале заседаний Госдумы. Посмотрим, как депутаты сами себе ответят на этот вопрос.

- Было ли верным решение растянуть голосование на шесть дней?

- У нас не было целей обязать людей прийти и проголосовать. Мы не хотели загонять людей в искусственные ситуации, когда они неизбежно должны были бы пройти мимо своего участка. Это право гражданина и возможность принять участие в важном историческом событии в жизни страны. Многие наши граждане этим правом воспользуются.

- Какая явка была бы оптимальной?

- Думаю, явка будет более половины. Мы увидим, сколько людей считают, что без их личного решения не должны приниматься важнейшие решения в жизни страны. Увидим, каков процент социально и политически активных людей. Чем больше таких людей, тем лучше.