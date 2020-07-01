Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев: О демократии в России мы будем судить по нашим законам

ПО СВОЕМУ ЗАКОНУ

Константин Косачев внес поправку в Статью 79 Конституции, согласно которой, «решения межгосударственных органов, принятые на основании международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащим Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ».

Сенатор пояснил:

- Что добавляет поправка в 79-ю статью Конституции, соавтором которой я являюсь. Если в случае юридической коллизии Конституционный суд РФ решит, что решение международной инстанции противоречит нашей Конституции, то оно будет отменено. Это относится и к будущим решениям Европейского суда по правам человека, и Международного суда в Гааге, и Экономического арбитража в Стокгольме.О демократии в России мы будем судить по нашим законам!

При этом Россия продолжит признавать юрисдикцию Европейского суда по правам человека. Граждане РФ, как и ранее, будут иметь права обращаться за защитой в ЕСПЧ, если исчерпаны все национальные российские инструменты защиты их прав. Ничего не меняется.

ГДЕ ДРУГИЕ ПОПРАВКИ?

- Поправок в Конституцию было более пятисот. Осталось 206. А где остальные? Кто их отбирал и как узнать, что в них было?

- Все эти предложения будут обязательно опубликованы на сайте Госдумы, и любой желающий сможет с ними ознакомиться. Хотя должен признать, что не все эти поправки имели именно конституционный характер.

НАС ВЫГОНЯТ ИЗ СОВЕТА ЕВРОПЫ

- Любителей изолировать Россию из тех структур, где доминируют страны Запада, достаточно. Назову две: это нынешние Совет Европы и ОБСЕ. Попытки нас выгнать оттуда будут, но им это не удастся. Они пытаются обвинить нас в нарушении конституционных норм. Но, во-первых, наши поправки к Конституции абсолютно соответствуют международному праву. Во-вторых, пусть на себя оборотятся. Статьи о приоритете национального законодательства над международным есть и в конституциях многих других европейских стран, например, Великобритании, Германии, Италии, Австрии. Из новичков - в Грузии.

НЕ ОТДАДИМ ЗЕМЛИ НИ ПЯДИ?

- Вы также внесли поправку в статью Конституции 67 о «запрещении действий, направленных на отчуждение части территории и призывов к таким действиям». Но ведь недавно мы уступили Китаю часть наших островов в русле Амура. Это вызвало у многих негативные отклики, зато позволило в стратегическом плане нормализовать отношения с КНР. Как в будущем быть со статьей 67 в новой редакции, если обстоятельства снова потребуют пойти на какие-то компромиссы?

- К счастью, законодатели предусмотрели такую возможность, потому что в поправке, которая вносится в 67-ю статью, говорится, что возможное отчуждение территории устанавливается в части работ по делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы России с сопредельными государствами. Но любое такое соглашение с другим государством подлежит в обязательном порядке ратификации палатами Федерального Собрания.

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