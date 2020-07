Пять самых загадочных контактов, в которых участвовали пришельцы

Большинство представителей прогрессивной общественности – из числа нескучных, конечно, отмечают Всемирный День уфолога (World UFO Day). Одни - 2 июля. Другие – чуть раньше – 24 июня. А некоторые празднуют два раза. Почему бы и нет? И в один и в другой день произошли весьма знаменательные события - встречи с неопознанными летающими объектами - НЛО (unidentified flying object – UFO), которые мало чем уступают друг дружке в историческом смысле.

Нынешние праздничные дни дают повод обратиться, что называется, к истокам и вспомнить о других - не менее загадочных случаях.

Кстати День уфолога – и в самом деле всемирный праздник. Результаты обширного исследования, которое в свое время провели социологи, работавшие по международной программе Glocalities, свидетельствовали: в инопланетян в среднем верят 47 процентов землян. Среди американцев таких 55 процентов, среди россиян – 68 процентов.

1.Катастрофа «летающей тарелки» в США.

2 июля 1947 года в американском штате Нью-Мексико близ городка Розуэлл на ранчо местного фермера Мака Брейзеля что-то упало. В этом можно не сомневаться. Равно, как и в том, что упавший объект крайне заинтересовал американских военных, которые оцепили район, собрали какие-то обломки и увезли их на местную авиабазу. Далее – сплошная несуразица.

Энтузиасты уверены: на ранчо разбилась инопланетная «летающая тарелка» с экипажем. Военные, естественно, возражают. Самое удивительное в том, что о ней, вернее о нем –«летающем диске» сами военные и сообщили. 8 июля в местной газете «Розуэлл Дейли Рекорд» (Roswell Daily Record) появился своего рода пресс-релиз, подготовленный лейтенантом Уолтером Хаутом. Он отвечал за связи с общественностью на той самой авиабазе, служащие которой приняли самой деятельное участие в инциденте. Сообщение гласило:

«Розуэллская база ВВС, Розуэлл, штат Нью-Мексико. Первая половина дня 8 июля 1947 года. Многочисленные слухи о летающем диске превратились вчера в реальность, когда службе разведки 509-го смешанного авиаполка 8-й воздушной армии, дислоцированного на розуэллской базе ВВС, удалось заполучить диск благодаря сотрудничеству одного из местных фермеров и службы шерифа округа Чэйвис. Летающий диск приземлился на прошлой неделе на ранчо вблизи от Розуэлла. Не имея телефонной связи, фермер хранил диск до тех пор, пока у него не появилась возможность связаться с шерифом, который и информировал майора Джесси Марсела из службы разведки 509-го смешанного авиаполка. Немедленно были приняты все необходимые меры, и диск вывезли с ранчо. После изучения на розуэллской базе он был доставлен майором Марселом в вышестоящую штаб-квартиру».

Газеты с сообщениями о катастрофе под Розуэллом.

Спустя несколько часов командующий 8-й воздушной армией бригадный генерал Роджер Рэмей выступил по радио с опровержением. Заявил, что на ранчо упал метеорологический шар-зонд:

«В настоящее время обломок находится в моем кабинете и, насколько я могу судить, здесь нет ничего особенного. Штуковина, экран из алюминиевой фольги в форме звезды, служащий для отражения сигналов радара, может лететь только в зависимости от скорости ветра».

Затем военные организовали пресс-конференцию, на которой продолжали отстаивать версию, согласно которой в Розуэлле нашли обломки шара-зонда. И даже дали их сфотографировать.

Много лет спустя эксперты пришли к выводу, что и метеозонда скорее всего не было. На ранчо мог упасть, секретный аппарат, разработанный в рамках американского проекта «Могул». Он представлял из себя вертикальную связку воздушных шаров, которые несли платформу с аппаратурой. Аппаратура предназначалась для определения мест ядерных испытаний, а в перспективе с ее помощью можно было бы засекать пуски баллистических ракет.

Военные США до сих пор продолжают настаивать на метеозонде, уфологи – на «тарелке», народ же гадает, кто из них врет.

В 2007 году – к 60-летнему юбилею розуэллского инцидента уфологи получили подарок. СМИ обнародовали завещание того самого Уолтера Хаута.

Уолтер Хаут скончался 15 декабря 2005 года, прожив 83 года. Завещание было составлено 26 декабря 2002 года под присягой. Вот его текст:

«В июле 1947 года я служил на базе ВВС, располагавшейся к югу от города Розуэлл, в должности офицера по связям с общественностью, - говорится в нотариально заверенных показаниях. - Я провел выходные с пятницы, 4 июля, по воскресенье, 6 июля, в моем доме, примерно в 10 милях к северу от базы.

Утром 7 июля, вернувшись к служебным обязанностям, я узнал, что кто-то сообщил про обломки рухнувшего аппарата и что майор Джесси Марсел, начальник разведслужбы, был отправлен туда командиром базы полковником Уильямом Бланшардом для расследования.

В тот же день ближе к вечеру я узнал, что были другие сообщения от гражданских лиц насчет второго места крушения, к северу от Розуэлла. Я провел большую часть дня, исполняя обычные обязанности, и почти ничего больше об этом не слышал.

Примерно в 9.30 утра полковник Бланшард позвонил в мой кабинет и продиктовал пресс-релиз о том, что в наших руках есть летающий диск, что он был подобран на ранчо к северо-востоку от Розуэлла и что Марсел повез подобранный материал вышестоящему командованию. Я предоставил этот пресс-релиз радиостанциям KGFL и KSWS, газетам Roswell Daily Record и Roswell Morning Dispatch.

Когда пресс-релиз распространили агентства новостей, в моем кабинете не умолкал телефон. Звонили со всего мира... Бланшард предложил мне, вместо того чтобы иметь дело с прессой, пойти домой и «спрятаться».

Перед тем как я покинул базу, полковник Бланшард лично отвел меня в здание № 84 (ангар Р-3)... Еще на подходе я увидел, что оно усиленно охраняется снаружи и изнутри. Внутри мне разрешили посмотреть с безопасного расстояния на объект, только что подобранный к северу от города. Он был около 3,5 - 4,5 метра длиной, не очень широкий, высотой около 1,8 метра и имел более-менее яйцевидную форму. Освещение было плохим, но его поверхность казалась металлической. Я не увидел никаких окон, иллюминаторов, крыльев, хвоста или посадочных устройств.

Также с расстояния я увидел пару трупов под брезентом. Из-под него торчали только головы, и я не смог различить черты их лиц. Головы были больше, чем у обычного человека, а контуры тел под брезентом - размером с 10-летних детей. Позднее Бланшард в своем кабинете поднял руку примерно на 1,2 метра над полом, показывая их рост…»

Завещание заканчивается словами: «Я утверждаю, что лично видел летательный аппарат и его внеземной экипаж». Никакой реакции со стороны военных на откровения бывшего лейтенанта не было и нет.

2. Серп без молота

24 июня 1947 года Кеннет Арнольд - бизнесмен, специалист по противопожарным устройствам, управляя собственным самолетом, увидел нечто, о чем сообщил потом в объяснительной записке для военной контрразведки.

- Я летел по курсу не более двух-трех минут, когда яркая вспышка осветила самолет, - написал он. - Я забеспокоился, подумав, что нахожусь слишком близко от другого самолета. Оглядел небо, но так и не мог обнаружить, от чего отразился свет, пока не заметил слева к северу от горы Рейнир цепочку из девяти странного вида аппаратов... Каждые несколько секунд два или три из них снижались или слегка меняли курс, и этого было достаточно, чтобы солнечные лучи, падая на них под углом, отражались яркими вспышками на моем самолете».

Первый объект напоминал изогнутый серп, остальные - немного сплюснутые диски: «Они летели диагональным строем, вытянувшись в цепочку, но при этом были как бы связаны воедино... Журналисты предположили, что я, может, видел какое-то отражение. Это полнейшая чушь, потому что я наблюдал за объектами не только через стекло кабины, но и, повернув самолет боком, смог открыть окошко, наблюдая через него, чтобы объекты ничто не заслоняло».

Кеннет Арнольд рассказывает и показывает, с чем он столкнулся в полете.

Расстояние между горами Рейнир и Адамс - 75 километров - объекты прошли почти по прямой за 1 минуту 42 секунды. До есть передвигались со скоростью 2300 км в час. Это – сверхзвуковая скорость, тогда еще недоступная для земных самолетов!

Отделение ФБР, куда направился Арнольд, было закрыто. Тогда летчик пошел в редакцию газеты. Журналист Билл Бекетт не только поверил его рассказу, но и направил телеграмму о случившемся в агентство новостей «Ассошиэйтед пресс». В ней говорилось, что Арнольд сравнивал увиденное с тарелками, брошенными плашмя в воду.

«Летающие тарелки» - эти слова тогда прозвучали впервые.

12 июля Кеннета Арнольда «допросил» сотрудник контрразведки Фрэнк М. Браун из 4-й армии ВВС. И тоже ему поверил, отметив донесении: «По моему личному мнению, он действительно видел то, о чем рассказывает…»

Самого Арнольда военные, мягко говоря, ничем не обрадовали . В телеграмме, направленной в Центр авиационно-технической разведки ВВС США, он написал: «Я с большим разочарованием узнал, что вы не можете дать объяснений этим летательным аппаратам…».

7 июля 1947 года история с серпом и сопровождавшими его «тарелками» получила материальное подтверждение. Фотограф-любитель Уильям Роудс из Финикса (штат Аризона) сделал снимок «серпа», очень похожего на тот, о котором рассказывал Кеннет Арнольд. Снимал с расстояния примерно в 700 метров. Фотограф успел заметить, что из центра объекта вырывался луч света.

Уильям отнес снимки в местную газету The Arizona Republic. Вскоре они были опубликованы, правда, в перевернутом виде.

Серп, сфотографированный Уильямом Роудсом.

На вторые сутки к фотографу пришел подполковник ВВС в сопровождении агента ФБР.

- Они забрали негативы, обещали вернуть, - рассказывал Уильям. - Через несколько лет я позвонил в ФБР, и они ответили, что ничего не знают.

На самом деле эксперты изучили снимки и пришли к выводу: «…виден похожий на диск объект, закругленный спереди и с хвостовой частью прямоугольного сечения… снимки подлинные и не похожи на результат дефекта эмульсии или несовершенства линз».

3. Инопланетяне украли их первыми

Еще один праздник можно было бы устроить 19 августа - в память о том, что случилось с американкой Бетти Хилл и ее мужем Барни. В этот день в 1961 году их похитили инопланетяне. После чего мир охватила своего рода эпидемия. К настоящему десятки тысяч людей по всему свету сообщили, что побывали на борту «летающих тарелок».

Супруги возвращались домой после отпуска в Канаде. Ехали на автомобиле. Увидели в небе яркую звезду, которая приблизившись, превратилась в огромный дисковидный корабль. В его окне хорошо были видны пришельцы, которые разглядывали автомобиль....

Спустя два часа супруги очнулись в своем же автомобиле, но за сто километров.

Подробности случившегося выведали психиатры, которым руководил один из самых высоко оплачиваемых специалистов доктор Бенджамин Саймон. Полгода он гипнотизировал Хиллов, возвращая их к событиям той ночи. Сохранилось 45 часов аудиозаписи рассказов супругов о том, что происходило на борту НЛО.

Супруги Хилл, рассказывают, как выглядел корабль, на который их забрали.

Бетти и Барни рассказали, будто на корабль их доставили пять человекообразных существ ростом не более полутора метров, с широкой грудью и лицами монголоидного типа голубовато-серого цвета. Брали всевозможные медицинские анализы, беседовали.

С пленниками существа общались по-английски, между собой – звуками, которые Бетти сравнила с мурлыканьем кошки.

По итогам гипноза Саймон пришел к выводу, что светящийся объект, скорее всего, был. Психиатр-гипнотизер счел его неким природным явлением, которое усталые супруги увидели ночью на пустынной горной дороге. А все остальное якобы явилось в фантазиях и снах 41-летней Бетти, которая внушила их мужу.

Инопланетяне были любезны с Бетти, но анализы у нее все-таки взяли.

Казалось бы, больше и говорить не о чем. Но история получила неожиданное продолжение.

Во время гипнотических сеансов Бетти нарисовала фрагмент звездной карты, которую показали ей существа. Рисунок увидела учительница астрономии Марджери Фиш. И решила проверить, могли бы какие-нибудь звезды располагаться так, как их изобразила похищенная.

Учительница предположила, что на карте изображен участок звездного неба так, как видел бы его «картограф», находящийся на своей родной планете, а не на Земле. Взяла 200 бусинок, которые представила звездами, расположенными на расстоянии 50 световых лет от Земли. В зависимости от их спектра раскрасила бусинки в разные цвета и подвесила к потолку на нитях разной длины, соблюдая масштаб расстояния. И в течение пяти лет проводила все свободное время, разглядывая свою «галактическую карту», как бы взглядом с той или иной звезды.

В итоге Фиш нашла-таки место, откуда бы на звездное небо открывался такой вид, как на карте Хилл. Предполагаемой родиной инопланетян оказались звезды созвездия Сетки - Дзета I или Дзета II, расположенные в 37 световых годах от Земли.

В 1974 году работу Фиш, используя компьютерное моделирование, проверили профессиональные астрономы. И подтвердили ее результаты.

Барни Хилл умер в феврале 1969 года от кровоизлияния в мозг. Бетти скончалась в 2004 uгоду от рака легких в возрасте 84 лет. До самой смерти она твердила, что действительно была похищена инопланетянам.

4. Пришельцы собственной персоной, впервые на видео

ТUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) - Турецкий Совет по науке и технологиям признал, что в кадрах НЛО, сделанных в пригороде Стамбула, нет и намека на подделку. Признал через 4 года после того, как съемка была обнародована на пресс-конференции, которую организовала в Стамбуле турецкая уфологическая организация «Сириус».

Глава местных уфологов Хактан Акдоган назвал продемонстрированные кадры «самыми ценными в мире». В объектив оператора-любителя попала не только «летающая тарелка», но и ее сэкипаж.

Снимал НЛО некто Ялчин Ялман, охранник коттеджного комплекса курортного района Кумбургаз на берегу Мраморного моря.

Кадры - весьма посредственного качества. Но на них хорошо заметна штуковина в форме чечевицы, отливающая металлическим блеском - сначала одного оттенка, потом - другого. Вылитая «летающая тарелка». Сверху у ней расположено нечто, похожее на колпак. А в колпаке - два пятнышка, которые, как утверждал Ялман, и есть инопланетяне. Точнее, их головы.

Диаметр "тарелки", по прикидкам оператора, составлял примерно 15 метров. Головы внутри выглядели вполне соразмерно. То есть, аппарат отнюдь не был мал для своего экипажа.

В 2012 году известный американский уфолог Роджер Лейр (Roger Leir) заявил, что ему удалось увеличить изображение «тарелки», более-менее сохранив его качество. И под колпаком действительно оказались инопланетяне. По крайней мере образы существ, сидящих под ним, удивительно походили на хрестоматийные. Головы - большие, вытянутые вверх, подбородки, рты и носы маленькие, глазницы - непропорционально огромные.

"Тарелка", прилетевшая в Турцию.

Даже при небольшом увеличении в "тарелке" заметен экипаж.

При большом увеличении видны характерные лики пришельцев.

А если учесть, что ТUBITAK – и консультативный государственный орган, напоминающий по функциям нашу Академию Наук, признал кадры Ялмана настоящими, то получается, что Турцию действительно посетили гости из иного мира.

5. Впервые в СССР

На исходе 80-х годов прошлого века случилось чудо. Вдруг появилось сообщение ТАСС, из которого следовало, что 6 июня 1989 года в деревне Конанцево Харовского района Вологодской области приземлилась целая «эскадрилья» НЛО. Осведомленным энтузиастам стало ясно: наконец-то пало «табу на инопланетян».

Об исторических событиях тогда написали многие, в том числе и я – Владимир Лаговский, работавший в то далекое время в газете «Рабочая трибуна».

На месте посадки НЛО побывали ученые АН СССР. О том, что там случилось, мне рассказал один из участников "экспедиции" Анатолий Листратов - -председатель секции по изучению аномальных явлений Всесоюзного астрономо-геодезического общества (ВАГО). Вот, что я записал тогда с его слов:

«Началась история с харовской районной газеты. Именно туда прибежали возбужденные школьники и сбивчиво поведали о необычном. Мы нашли всех — трое были в лагере, один — дома. Привезли ребят на место, провели что называется, следственный эксперимент, отсняли видеофильм.

...Вот тот самый пригорок, на котором стояли школьники, впереди луг и речка, рядом две линии электропередачи. Люда Рыбакова, Сережа Белявский, Света Каретина, Марина Ширяева — детям от 11 до 13 лет, смышленые, но . фантастикой не увлекаются. Они по очереди повторяют свои рассказы — с каждым ученые беседуют отдельно. Школьники показывают, откуда и куда двигались объекты — четыре светящихся шара. В деталях «показания» расходятся, но так ведь обычно и бывает, когда свидетели не пытаются обмануть следствие.

...Здесь светящийся шар коснулся луга (может быть, не коснулся, а завис над ним), здесь покатился с пригорка, там у реки остановился. Недалеко от прибрежных кустов шар раскрылся.

— Разломился, как апельсин, на две половинки,— говорят юные очевидцы,— а между половинками появилась фигура, похожая на человека без головы.

Ребята рисуют, вспоминая подробности. Черные «ноги», «туловище» — чуть светлее, верх желтый, мерцающий, на уровне «груди» — яркий светящийся диск. «Руки» длинные — гораздо ниже «колен». Впрочем, каких-либо суставов никто не заметил. Фигура двинулась к околице, переставляя прямые «ноги», дошла до столба с трансформатором и там остановилась. Шар в этот момент уже растворился в воздухе — потемнел и исчез.

Дети показывают на столбе: вон примерно до той отметки дотягивалась фигура... Почти четыре метра. Четырехметровым был и шар - размеры и его, и фигуры почти совпадали по высоте.

— От ребят до «пришельца» было не более 150 метров,— говорит Анатолий Павлович,— мы отошли на это расстояние. Действительно, вполне можно разглядеть все детали. А школьники словно бы заново переживали свалившееся на них необычайное приключение. Их искреннее волнение, подробности, о которых договориться просто невозможно, все больше убеждали нас в правдивости рассказанного. Но на всякий случай я сказал: «Ну, пошутили, и хватит. Признавайтесь, придумали все?» Дети обиделись, пришлось долго просить их продолжить историю.

Дальнейшие события вообще напоминали детектив. Когда фигура шла к трансформатору, школьники заметили на лугу женщину. Они крикнули ей: «Тетенька! Не ходите! Инопланетяне!» То ли она не услышала, то ли не обратила внимания — словом, подошла ближе к пришельцу. И тут оба исчезли. Через секунду женщина появилась снова, но уже в 40 метрах от трансформатора — словно бы возникла из воздуха. Она в ужасе убегала с луга.

Женщину потом нашли в районной больнице. Она находилась во невменяемом состоянии, потеряла память. (О дальнейшей судьбе пострадавшей больше ничего не известно, женщина пропала – прим. авт.)

Таким изобразили пришельца очевидцы.

Экспедиционная группа добралась до военных, располагающих радиолокаторами. В тот день они ничего сверхъестественного не заметили. Впрочем, сказали, что регулярно наблюдают на экранах странные следы, которые даже не берутся идентифицировать. Не испытали особого удивления и жители окрестных деревень: «У нас тут постоянно какая-то гадость летает», — говорили они при встречах. Получается, что Вологодская область чем-то привлекает НЛО. Раньше жители молчали, а после публикации в районной газете «Призыв» стали приходить в редакцию и вспоминать, кто, что и где видел, — интерес почувствовали.

Часть фактов, использованных в публикации, предоставил Михаил Герштейн, возглавлявший в свое время уфологическую комиссию Русского географического общества.