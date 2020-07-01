2020-07-01T14:18:12+03:00
Телевизор

Последняя роль Децла и "Маленькая мисс Счастье" по-русски

В новом сериале "Погнали" герои отправятся в автомобильное путешествие через всю страну
Глеб ГУБАРЕВ
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Децл с Ириной Пеговой (справа) и другими актерами на съемках сериала «Погнали». Фото: СТСДецл с Ириной Пеговой (справа) и другими актерами на съемках сериала «Погнали». Фото: СТС
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В оскароносной трагикомедии "Маленькая мисс Счастье" непутевое семейство Хуверов едет через два штата в Калифорнию на конкурс красоты, в котором должна принять участия самая младшая представительница славной фамилии. В новом российском сериале "Погнали" ситуация схожая - семья Осиных едет из Красноярска в Минск, где маленькая Варя Осина должна выступить на конкурсе народной песни. Более того, в обоих фильмах герои отправляются в путешествие на практически одинаковых машинах - и в американском, и в российском варианте фигурирует симпатичный желтенький микроавтобус.

Вот на таком желтом микроавтобусе герои сериала покатят по российским и белорусским дорогам. Фото: СТС

Вот на таком желтом микроавтобусе герои сериала покатят по российским и белорусским дорогам. Фото: СТС

Впрочем, мало ли желтых автобусов колесит по странам и континентам? Для отечественного зрителя куда важнее то, что сериалами в жанре "роуд-муви" телевидение балует нас редко, стало быть, на фильм, пусть и перекликающийся с заморским шлягером, стоит обратить внимание. Актерский состав также соответствует самым смелым, без пяти минут голливудским амбициям - в сериале снимались Михаил Трухин, Ольга Медынич, Ирина Пегова, Дмитрий Лысенков и Владимир Зайцев.

В фильме «Маленькая мисс Счастье» желтый микроавтобус тоже служил главным транспортным средством. Фото: кадр из фильма

В фильме «Маленькая мисс Счастье» желтый микроавтобус тоже служил главным транспортным средством.Фото: кадр из фильма

Ждет нас встреча и с еще одним не нуждающимся в представлении артистом, которого, увы, уже нет в живых. В одной из серий в роли самого себя появится Кирилл Толмацкий, больше известный как Децл - именно на его московский концерт приезжает старшеклассница Даша (Александра Киселёва), которая ради возможности послушать любимого рэпера отправляется в нелегкое путешествие вместе с семьёй Осиных. Музыкант, ушедший из жизни 3 февраля прошлого года, сыграл в фильме незадолго до своей кончины.

СТС, "Погнали", с 6 июля, понедельник - четверг, 19.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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