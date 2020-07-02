Таланты и мошенники: как Хабенского, Бурунова, Бербер и других артистов развели на деньги

Мельпомена, театр как алтарь, искусство кино — все это, конечно, приподнимает над обыденностью и пошлостью бытия. Ну, и заметно отрывает от реальности. Упорно работающие в творческом цеху люди зачастую не слишком хорошо разбираются, кому можно доверять, а кому нет. Не знают, как обращаться с деньгами. Поэтому нередко становятся жертвами мошенников. «КП» приводит несколько ярких примеров того, как артистов лишали денег незаконным способом.

Сергей Бурунов

sergeyburunovofficial Сам актер назвал событие чушью , но полиция приступила к поиску мошенников.

На днях звезда «Полицейского с Рублевки» и «Большой разницы» Сергей Бурунов, переживающий пик карьеры, напоролся на обманщиков в интернете. Хотел было купить хороший компьютер по объявлению в сети — перевел на счет мошенников 270 тысяч рублей, после чего продавцы перестали выходить на связь. Печальную новость сообщил телеграмм-канал 112, специализирующийся на криминальных сводках и происшествиях. И хотя сам актер назвал событие «чушью», полиция приступила к поиску мошенников, возбуждено уголовное дело.

Константин Хабенский

khabensky_fund Еще пару лет назад актер заказал капитальный ремонт в собственной квартире на Новослободской.

Звезда «Ночного дозора» нарвался на недобросовестных строителей. Еще пару лет назад он заказал капитальный ремонт (по цене двушки на окраине Москвы — 6,5 миллионов рублей) в собственной квартире на Новослободской. Рабочие выполнили работу в срок, и актер даже подписал акт приемки. Однако, как уверяет теперь, погорячился — ведь как раз в то время его жена Ольга Литвинова родила ему вторую дочь Сашу. Спустя некоторое время, начали всплывать огрехи ремонта, но было поздно — документ же подписан! Тогда Хабенский потребовал подрядчика, с которым заключал договор, вернуть часть денег, сумма ведь была уплачена солидная. Как ни странно, подрядчик согласился с претензиями, но попросил отсрочки платежа. После чего пропал. Актер написал заявление в ГСУ СК по Москве, следователи начали проверку.

Павел Баршак

pdbarshak Павел обратился с заявлением в прокуратуру и полицию.

Прославившийся после фильмов «Прогулка» и «Ночной продавец» Павел Баршак тоже попал. Артист вдруг обнаружил, что с его банковских счетов начали списывать деньги. Обратился в банк — там сказали, что все в порядке, это происходит в связи с решением мирового судьи. Дескать, Баршак сам подписал бумаги, по которым теперь должен крупную сумму денег как руководитель несуществующей в реальности фирмы. Вот долг за «зарплату сотрудникам» и взыскивают. Павел обратился с заявлением в прокуратуру и полицию. После проверки была запущена процедура поворота исполнения судебного приказа.

Денис Жариков

monsieur.zharden Мошенники переключали Жарикова с отдела на отдел , и в итоге добились от него добровольной отправки 145 тысяч рублей

Звезда «Глухаря» Денис Жариков попался на весьма популярную приманку. Он поверил «сотрудникам банка», которые позвонили на мобильный и предупредили о сомнительных движениях денег на его счету. У ничего не подозревающего актера выманили сведения о номере карты, остатке средств и других картах. Телефонный развод подробно велся порядка двух часов. Мошенники переключали Жарикова с «отдела» на «отдел», и в итоге добились от него добровольной отправки 145 тысяч рублей «на резервный счет банка». Деньги списались с его карты моментально, и тут он заподозрил неладное. Делом занимается московская полиция.

Зоя Бербер

zberberr ВНИМАНИЕ Я СТАЛА ЖЕРТВОЙ МОШЕННИЧЕСТВА.

Актриса сериалов «Реальные пацаны» и «Анна Николаевна» Зоя Бербер также пострадала из-за доверчивости. Девушку застали врасплох во время съемок и вынудили попрощаться с приличной суммой.

- Несколько часов назад меня обокрали мошенники на огромную сумму денег, — призналась в инстаграм актриса. — Позвонили, представились сотрудниками технической поддержки Сбербанка, сказали, что с моего счета только что был сделан перевод, он заблокирован, но нужно проверить мобильное устройство на вирусы. От них пришли даже сообщения с номера 900. В общем, в связи с огромной занятостью, съемками и бессонной головой меня поймали в самый «удачный» для них момент.

Бербер прошла по ссылке, которую ей прислали с номера 900 (обычно с него приходят сбербанковские уведомления), и скачала «антивирусное» приложение. Программа и вскрыла телефон актрисы.

Татьяна Васильева

vasileva_gram Пока актриса болела дома, к ней несколько раз приходили брать тесты сотрудники поликлиники, а на третий в дверь позвонили мошенники.

Народная артистка России тоже попалась в самый «удачный» момент — в разгар эпидемии подцепила коронавирус и пустила домой лжемедиков. Пока актриса болела дома, к ней несколько раз приходили брать тесты сотрудники поликлиники, а на третий (и ведь знали, когда прийти!) в дверь позвонили мошенники. Две девушки представились врачами, надели бахилы, начали якобы брать тест на COVID-19, попросили Васильеву дать полис, записали данные и ушли. После чего актриса обнаружила, что айфон пропал. Делом будет заниматься полиция.