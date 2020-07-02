Разгрузочная неделя: 3 идеи для легких ужинов

Предлагаем дать организму передышку и приготовить легкий, но вкусный ужин с курицей, которая наверняка есть у вас в холодильнике.

Салат из куриного филе с брынзой и авокадо

Ингредиенты (на 4 порции):

• Куриное филе — 1 штука

• Авокадо — 1 штука

• Брынза — 60 граммов

• Помидоры черри — горсть

• Салат — по вкусу

• Лимон — по вкусу

• Оливковое масло — по вкусу

• MAGGI® НА ВТОРОЕ для нежного филе куриной грудки с томатом и базиликом — 1 лист

В одной порции блюда: 182 ККал, 13г. белка, 12г. жиров, 5,4г. углеводов.

Как готовить:

1. Куриное филе отбиваем до толщины в 1,5 см. Кладем его в лист для жарки MAGGI® НА ВТОРОЕ для нежного филе куриной грудки с томатом и базиликом так, чтобы грудка оказалась в конверте. Обжариваем подготовленное филе на сковородке без добавления масла 5-7 минут с каждой стороны.

2. Салатные листья промываем, сушим и выкладываем на тарелку. Черри режем пополам. Авокадо и обжаренную куриную грудку нарезаем на ломтики.

3. Смешиваем авокадо, салат и черри. Сверху выкладываем порезанное куриное филе и посыпаем раскрошенной брынзой. Поливаем салат оливковым маслом с соком лимона, солим и перчим по вкусу.

Тыквенное карри с курицей

Ингредиенты (на 4 порции):

• Куриное филе — 2 штуки

• Тыква — 600 граммов

• Зелень и лук — по вкусу

• Салат — по вкусу

• Лимон — по вкусу

• Оливковое масло — по вкусу

• MAGGI® НА ВТОРОЕ для сочной курицы карри — 1 упаковка

В одной порции блюда: 178 ККал, 24г. белка, 3,1г. жиров, 13г. углеводов.

Как готовить:

1. Филе курицы и тыкву нарезаем крупными кубиками. Открываем MAGGI® НА ВТОРОЕ для сочной курицы карри, разворачиваем пакет и убираем стикер. Кладем в пакет курицу и тыкву, добавляем смесь MAGGI® для запекания. Закрываем зажимом на расстоянии 6-8 см от края и равномерно распределяем смесь.

2. Кладем пакет в форму для запекания так, чтобы хвостик был снаружи. Запекаем 30-40 минут, не используя режим «гриль» — пакет должен лежать ровно и не касаться нагревательных элементов.

3. Посыпаем готовое карри свежей зеленью и подаем!

Филе курицы с травами

Ингредиенты (на 4 порции):

• Куриное филе — 400 граммов

• Соевый соус — 50 граммов

• Чеснок — 10 граммов

• Растительное масло — 50 граммов

• Тимьян — 5 граммов

• Розмарин — 5 граммов

• MAGGI® Приправа универсальная — 5 г

В одной порции блюда: 253 ККал, 25г. белка, 15г. жиров, 3,2г. углеводов.

Как готовить:

1. Измельчаем сухой розмарин в ступке, тимьян избавляем от веточек. Мелко режем чеснок, укроп и петрушку. Перемешиваем все это с соевым соусом, приправой MAGGI® и маслом.

2. Натираем куриное филе получившимся маринадом и ставим в холодильник на 30-40 минут. Затем 15 минут запекаем в духовке при температуре 160 градусов. Подаем с салатом.

Мы рассказали вам о трёх вкусных и полезных блюдах с курицей. Если вы хотите добавить в свой рацион больше таких же простых и сбалансированных блюд, советуем воспользоваться «Планировщиком меню» от MAGGI. В нем легко создать меню из полезных продуктов, которые уже есть в вашем холодильнике. А еще настроить параметры рациона и выбрать удобный вам стиль питания — например, низкокалорийный или вегетарианский.

Приятного аппетита и легкого настроения!