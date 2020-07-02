ФСБ опубликовала видео ликвидации сети подпольных оружейных мастерских

Сотрудники Федеральной службой безопасности России пресекли очередную преступную сеть оружейных мастерских в которых трудились 13 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Кемеровской области, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев.

Задержанных обвиняют в восстановлении боевых свойств гражданских образцов оружия, и боевых стволов, которые они находили в местах боев времен Великой Отечественной войны.

- В результате проведенных скоординированных мероприятий из незаконного оборота изъято 77 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 2 пулемета, 6 автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 28 пистолетов и револьверов, 30 винтовок и карабинов, а также 23 ручные осколочные гранаты, 103 килограмма тротила, более 13,5 тысяч патронов различного калибра, 365 основных частей и комплектующих оружия, - сообщает ЦОС ФСБ России и публикует видеокадры задержаний.

На записи арсенал, который был обнаружен в пяти подпольных мастерских. Видно, что они были оснащены всем необходимым оборудованием.

Оперативники выясняют кому сбывалось оружие. Оперативные мероприятия продолжаются.