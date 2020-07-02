2020-07-02T11:32:41+03:00
Происшествия

ФСБ опубликовала видео ликвидации сети подпольных оружейных мастерских

На руках у 13 жителей из пяти регионов страны оказалось 77 нелегальных боевых стволов и более 13 тысяч патронов
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Арсенал, который был обнаружен в пяти подпольных мастерскихАрсенал, который был обнаружен в пяти подпольных мастерскихФото: Оперативная съемка
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Сотрудники Федеральной службой безопасности России пресекли очередную преступную сеть оружейных мастерских в которых трудились 13 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Кемеровской области, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев.

Задержанных обвиняют в восстановлении боевых свойств гражданских образцов оружия, и боевых стволов, которые они находили в местах боев времен Великой Отечественной войны.

- В результате проведенных скоординированных мероприятий из незаконного оборота изъято 77 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 2 пулемета, 6 автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 28 пистолетов и револьверов, 30 винтовок и карабинов, а также 23 ручные осколочные гранаты, 103 килограмма тротила, более 13,5 тысяч патронов различного калибра, 365 основных частей и комплектующих оружия, - сообщает ЦОС ФСБ России и публикует видеокадры задержаний.

На записи арсенал, который был обнаружен в пяти подпольных мастерских. Видно, что они были оснащены всем необходимым оборудованием.

Оперативники выясняют кому сбывалось оружие. Оперативные мероприятия продолжаются.

Задержание участников сети подпольных оружейных мастерских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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