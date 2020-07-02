ВТБ создал платформу для управления деньгами в Яндекс.Плюсе

Новый сервис позволяет без лишней мороки, связанной с заполнением документов, размещать деньги в ПИФы, облигации, акции, доступные на Московской и Санкт-Петербургской биржах, обменивать валюту по курсу, близкому к биржевому.

ВТБ – первый банк, который обеспечил доступ партнерам к собственной инвестиционной платформе. А Яндекс разработал удобный интерфейс, который интуитивно понятен и прозрачен даже для тех, кто не очень разбирается в специфике управления капиталом.

На открытие и пополнение счета уходит всего несколько минут, и для этого не надо идти в отделение банка – все делается дистанционно. Причем, сервис доступен не только клиентам ВТБ, но и клиентам других банков: они могут пополнить счёт со своей карты, или банковским переводом.

- Наша стратегическая задача – сделать процесс сбережений простым, понятным и удобным для каждого пользователя. Очень рад, что нашим партнером в этой работе стал Яндекс - популярнейший интернет-ресурс нашей страны и одна из лучших поисковых систем мира. Уверен, запуск платформы ВТБ в Яндекс.Плюс станет новым этапом развития рынка сбережений в России, - прокомментировал событие главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент банка ВТБ Владимир Потапов.