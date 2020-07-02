2020-07-02T15:40:28+03:00
Общество

Учительница русского языка стала звездой TikTok, снимая ролики про ЕГЭ

Любовь Гараз нестандартно объясняет пользователям правила русского языка [видео]
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Учительница русского языка стала звездой TikTok благодаря видео про ЕГЭУчительница русского языка стала звездой TikTok благодаря видео про ЕГЭФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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54-летняя Любовь Гараз уже более 35 лет учит детей русскому языку и литературе.

В последнее время находить подход к молодому поколению становится все сложнее. Но и учительница, как оказалось не промах. Любовь быстро поняла, что пора прибегнуть к нестандартным методам и завела аккаунт в TikTok. Благодаря оригинальным роликам учительница очень быстро набрала популярность и стала звездой соцсети.

В своих видео она рассказывает о наиболее сложных правилах русского языка, которые подстерегают учеников на ЕГЭ и ОГЭ. Причем, традиционным объяснениям тут явно не место. Для того чтобы донести до юных пользователей сети материал, Любовь примеряет на себя образ то гадалки, то каратиста, то рэпера. Получается очень смешно, а самое главное - запоминающееся. Теперь школьники смотрят не только лайфхаки, веселые ролики про животных и клипы звезд, но и вполне себе образовательные видео.

TikTok учительницы собрал уже 55 тысяч пользователей, а каждый ролик набирает тысячи просмотров.

Учительница русского стала звездой TikTok благодаря своим полезным роликам по ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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