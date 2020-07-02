2020-07-02T16:14:23+03:00
Общество

Эксперт: "Наркомания сильно помолодела и зашла в школы через снюс"

Председатель экспертного совета Национального антинаркотического союза Никита Лушников рассказал, как родителям подростков уберечь детей от беды
Ольга БОРСКАЯ
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Председатель экспертного совета Национального антинаркотического союза Никита ЛушниковПредседатель экспертного совета Национального антинаркотического союза Никита Лушников
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Председатель экспертного совета Национального антинаркотического союза Никита Лушников дал большое интервью порталу "Открытые НКО", в котором он рассказал об опасности наркотиков для подростков - и о том, как родителям уберечь своих детей от беды.

По его мнению, особенную опасность для молодого поколения представляют курительные смеси, снос.

- Наркомания сильно помолодела и зашла в школы через снюс (курительные смеси) и синтетику, которая к нам пришла из Китая, - подчеркнул эксперт. — Это страшнейшие наркотические вещества, которые подсаживают человека в глубокую стадию зависимости практически с первого потребления и полностью начинают менять внутреннюю психологию.

Сам Никита Лушников не понаслышке знает о проблеме: он бывший героиновый наркоман, который 10 лет «сидел на игле». Он рассказывает, что рос в интеллигентной семье, родители ему очень доверяли, давали много самостоятельности - и в раннем подростковом возрасте он злоупотребил этим доверием, попал в нехорошую компанию, начал смотреть на примеры «с улицы».

— У меня классные родители, они меня прекрасно воспитывали, и я очень благодарен своей семье, бабушкам и дедушкам. Они мне показывали истинный пример порядочности в этой жизни, и вот это посеянное добро дало плоды – и пусть в 22 года, а не в 16, как мне хотелось бы, я завязал, - говорит он.

Избавиться от пагубной привычки ему помог реабилитационный центр - и сила воли. Сейчас Никита - общественный деятель, отец двоих детей.

— Остановиться меня побудила безысходность. Я проснулся в подъезде и сказал: «Бог, если ты есть, сделай так, чтобы я просто не проснулся, не встал завтра. Я не хочу больше так жить», - рассказал он в интервью "Открытым НКО".

По его мнения, задача родителей подростков - помочь найти ребенку правильное окружение, постараться максимально защитить его от бесконтрольного влияния "улицы", а также обращать внимание на резкие перемены в поведении.

- Подростки наиболее подвержены различным искушениям, и если в систему ценностей ребенка приходят наркотики, то его поведение, конечно, резко меняется. Он становится закрытым, нечестным, в жизни таких людей появляется много обмана. Исчезают какие-то свойственные им привычки, появляются новые, им не присущие. Это все видно невооруженным взглядом, главное – обратить на это внимание. И если вы видите, что ребенок изменился, то стоит хотя бы сдать тесты или анализы, чтобы быть уверенным, что он «чист». Любое отклонение от нормы – уже может вызывать подозрение, считает Никита.

По его мнению, разговоры об опасности наркотической зависимости, о снюсах можно начинать с 11-12 лет.

- Я думаю, что самый эффективный метод – это показывать ребенку, да и вообще любому человеку, к чему приводят наркотики. Если есть возможность, стоит возить детей на какие-то антинаркотические мероприятия, где есть люди, которые находятся в процессе борьбы с этим недугом. Нужно, чтобы дети видели своими глазами, что это все – реально. На моем опыте – это самая лучшая профилактика. Общаться, привлекать специалистов, смотреть фильмы, читать литературу правильную. Это целый процесс, - считает эксперт.

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