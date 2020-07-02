Из Москва-реки около «Лужников» вслед за младенцем выловили тело взрослого мужчины

На Лужнецкой набережной из Москва-реки днем в четверг, 2 июля, выловили еще одно тело. Ранее сайт kp.ru сообщал, что из воды достали погибшего новорожденного младенца. Мальчик, которому всего несколько дней, находился в пеленках. Видимых повреждений на теле ребенка не обнаружили. Следователи подозревают, что он был утоплен. СК уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

А спустя два часа там же, в районе стадиона «Лужники», выловили еще одно тело. Как стало известно «Комсомольской Правде», это мужчина.

- Пока не установлено, связаны ли эти два тела между собой. Мы пытаемся выяснить личности погибших, - сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, на месте обнаружения тел продолжают работать криминалисты. В Следственном комитете официально пока не комментируют обнаружение второго тела. «Комсомольская Правда» следит за развитием событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788377" frameborder="0"></iframe> В Москве реке выловили тело человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москва-реке нашли тело новорожденного мальчика

По статье «Убийство» возбуждено уголовное дело (подробности)