Стоимость доставки из «Пятёрочки» компенсирует VISA

До 31 июля 2020 года при оплате онлайн-заказа в приложении «Пятёрочка Доставка» картой Visa покупатель получит 1000 баллов на свою «Выручай-карту». Эта сумма эквивалентна 100 рублям (10 баллов = 1 рубль) и полностью покрывает стоимость доставки (99 рублей).

Все пользующиеся мобильным приложением «Пятёрочка Доставка» прекрасно знают, что цены на продукты в нем те же, что и в магазинах сети. Более того, на товары распространяются все действующие акции и начисляются двойные баллы программы лояльности «Выручай-карта». Заказы на доставку принимаются с 9 утра до 9 вечера. Их собирают непосредственно в магазинах «Пятёрочка» и обязательно доставляют в день заказа. Для заказов выбираются продукты с максимальным сроком годности и самые свежие фрукты и овощи.

«Тысячи семей в разных городах России ежедневно покупают продукты и другие товары, не выходя из дома, благодаря сервису «Пятёрочка Доставка», - отмечает директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев. - Наш партнёр Visa теперь полностью компенсирует стоимость доставки баллами на «Выручай-карту», что делает эту услугу ещё более доступной. Заказывать доставку продуктов из «Пятёрочки» можно как для себя, так и для своих родных и близких, оказывая таким образом внимание и поддержку. Мы со своей стороны постоянно заботимся о качестве и свежести всех продуктов, тщательно выбирая их «как для себя», быстро и чётко доставляем их».

Чтобы компенсировать затраты на доставку и сделать ее бесплатной достаточно совершить заказ на сумму свыше 555 рублей в мобильном приложении «Пятёрочка Доставка» и оплатить его картой Visa. При этом в приложении должен быть указан номер вашей «Выручай-карты». В течение семи дней после оформления заказа вам на нее начислят 1000 баллов. Ими можно будет расплатиться за последующие покупки в магазинах. Особо отметим, что акция действует во всех городах, где уже работает экспресс-доставка «Пятёрочки»: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону.

Операционная модель экспресс-доставки строится на разделении функционала между торговой сетью и единым управленческим центром и IT-платформой по цифровым дистанционным сервисам X5 FoodTech. Сервис очень удобный, поэтому им активно пользуется не только молодёжь, но и люди старшего поколения. Спрос на услугу заказа в приложении и доставку продуктов и товаров первой необходимости до квартиры остается высоким. За 4 месяца работы им воспользовались 185 000 семей! При этом 65% из них заказывают доставку товаров из «Пятёрочки» регулярно. Всего, начиная с февраля было доставлено порядка 900 000 заказов.