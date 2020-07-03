Добровольцы волгоградского региона помогут очистить берега рек от мусора

Участниками мероприятия станут активисты экологического штаба, добровольческих объединений, школьники, студенты, неравнодушные жители. Они приведут в порядок прибрежные полосы водоемов в муниципальных образованиях – соберут бытовой мусор, пластик, растительные отходы, бумагу. Фотографии о ходе акции волонтеры разместят в группе регионального экологического волонтерского штаба в социальной сети "Вконтакте" "Экоград".

Отметим, природоохранная акция «Чистые берега» является частью ежегодной всероссийской акции «Вода России». Акция направлена на привлечение внимания населения к вопросам бережного отношения к водным ресурсам, популяризацию раздельного сбора отходов, информирование о правилах поведения на водных объектах, на очистку прибрежных зон от мусора. Ее мероприятия включены в федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология". В результате мероприятий по очистке от мусора берегов и прилегающих акваторий озер и рек с привлечением волонтерского движения в рамках проекта на территории Волгоградской области до 2024 года предполагается благоустроить территорию площадью более 410 гектаров.

Параллельно инспекторами комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области в рамках акции "Чистые берега" обследуются водоохранные зоны озер, прудов и участков рек. Главная цель — пресечь нарушения, связанные с загрязнением водоемов и истощением объектов.

Напомним, в Волгоградской области экологическая акция стартовала в мае по инициативе Облкомприроды. В связи с действовавшими в регионе ограничениями добровольцы к акции присоединились позднее.

Отметим, что к решению задач, связанных с сохранением водных объектов, в регионе подходят системно: большой объем работ выполняется в Волго-Ахтубинской пойме; реализуется комплекс мероприятий по строительству локальных станций очистки для предотвращения сброса в Волгу неочищенных сточных вод; подготовлены проекты расчистки малых рек, в том числе Донского бассейна.