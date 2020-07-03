В Австралии сотрудники карантинных центров занимались сексом с гостями обсерваторов

Австралия по сравнению с другими странами справилась с эпидемией коронавируса наиболее успешно. Однако в последние недели в штате Виктория медики отмечают рост новых случаев заболевания COVID-19. Выявлено 73 инфицированных. Общее число зараженных достигло 370 человек.

Власти недоумевали, каким образом в конце мая и начале июня вирус мог начать снова распространяться. Страна по-прежнему закрыта для иностранцев, въезд разрешен только гражданам Австралии и иностранцам, постоянно проживающим в стране. Началось расследование, которое получило крайне неожиданное развитие.

Всех, пожелавших вернуться в Австралию в момент пандемии, (а таких нашлось более 60 тысячи человек) власти направляли на обязательный 14-дневный карантин в специальные изоляторы, переданные в ведение правительства. Чаще всего, обсерваторами становились отели.

Следователей привлекло, что максимальное количество зараженных было зафиксировано в двух отелях, располагающихся в Мельбурне - отеле Stamford Plaza (31 зараженный) и Rydges in Swanston. Оказалось, что персонал, обслуживающий изолятор, занимались сексом с гостями. Ведь помимо еды и воды, людям требовалось утоление своих природных потребностей. Правда, пока официальные лица в открытую не подтверждают эту версию, говоря, лишь о значительных нарушениях мер безопасности в карантинных центрах.

- Очевидно, то, что произошло, совершенно неприемлемо, - заявил премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс. Он объявил, что выделит 3 млн долларов на поддержку расследования.

Помимо этого, вскрылось, что персонал, работавший в специальных обсерваторах, не проходил должной подготовки. По словам одного из сотрудников службы безопасности такого отеля, он приступил к работе после 5-минутного обучения.

Теперь власти Австралии решили ввести карантинные ограничения на месяц в нескольких районах Мельбурна: они коснутся 300 тысяч человек, которые смогут покидать дома только для того, чтобы купить продукты.