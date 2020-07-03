2020-07-03T16:51:57+03:00
Экономика

Банкам собираются запретить блокировать счета граждан и бизнеса

На это теперь должны быть веские причины и их нужно будет озвучить клиентам
Евгений БЕЛЯКОВ
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Блокировки счетов происходят довольно часто. В большинстве случаев банки, блокируя счета и операции клиентов, просто перестраховываютсяБлокировки счетов происходят довольно часто. В большинстве случаев банки, блокируя счета и операции клиентов, просто перестраховываютсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Комитет Госдумы по финансовому рынку в целом одобрил правительственный законопроект, который ограничивает права банков по блокировке счетов компаний и физических лиц. Документ попал к депутатам еще в конце апреля. Тогда на заседании правительства глава Кабмина Михаил Мишустин заявил, что банки сейчас могут блокировать счета любых клиентов без объяснения причин.

- В результате могут пострадать граждане, которые лишатся доступа к своим деньгам, и добросовестный бизнес, который не сможет расплатиться с поставщиками или контрагентами, выплатить зарплату сотрудникам и совершать другие операции, - пояснил премьер-министр.

По его словам, законопроект совершенствует нынешнюю практику. Теперь отказать в проведении операции или заблокировать счет юридическому лицу банки смогут, но должны будут обязательно объяснить причину, по которой они хотят это сделать. А веской причиной может считаться только подозрение в отмывании доходов. Раньше предприниматели сталкивались с тем, что счет им блокировали на ровном месте. А чтобы доказать свою добросовестность, приходилось тратить много времени. Это приносило огромные убытки.

- Для защиты интересов физических лиц вводится отдельная норма. Теперь кредитные организации будут не вправе отказать им и в открытии банковских счетов, - пояснял в апреле Мишустин.

Эта норма в законопроекте тоже осталась. Но в профильном комитете Госдумы считают, что эту поправку стоит уточнить. Как именно, не объясняется.

В целом, по мнению экспертов, подобные изменения давно назрели. Блокировки счетов происходят довольно часто. В большинстве случаев банки, блокируя счета и операции клиентов, просто перестраховываются, чтобы не попасть на штрафы от регулятора. Для некоторых компаний это может привести к смерти бизнеса.

Если законопроект будет принято, банкам придется мотивировать свое решение, тщательнее проверять совершаемые операции, а не действовать на автомате. Тем не менее, как считают эксперты, принимать нужно не один законопроект, а целый комплекс мер. В частности, менять требования, которые предъявляет к банкам ЦБ. В перечне сомнительных операций, которым должны руководствоваться банки, содержится более 100 пунктов. А сам список был принят в далеком 2012 году и нуждается в доработке.

Госдума 7 июля рассмотрит законопроект в первом чтении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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