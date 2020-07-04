Американскую бегунью оправдали по делу о допинге: ее не смогли найти там, где она была

Полку удивительных историй о том, как оправдывают спортсменов США прибыло. Американская бегунья Габриэль Томас была отстранена на год за пропуск трех допинг-тестов. И тогда она решила доказать, что была права и дисквалифицировать ее нельзя.

Томас при расследовании Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике сделала невероятное - отстояла свою правоту. Она доказала, что находилась именно в том месте, которое указала в системе ADAMS (система для спортсменов, которую они заполняют для допинг-тестирования). А вот допинг-офицер, который приехал брать у нее пробы, просто не смог ее найти и уехал восвояси.

- Данные отслеживания телефонных звонков и многочисленные свидетельства доказали, что я была именно там, где указала в системе. И сотрудник допинг-контроля просто не нашел меня и не следовал надлежащему протоколу, - приводит слова спортсменки Reuters.

Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике официально подтвердила, что с Томас снимаются все санкции, наложенные в мае 2020 года.

В ТЕМУ

Американская боксерша сказала, что допинг попал в ее организм через секс и ее оправдали

Неожиданно завершилось допинговое дело американской боксерши Вирджинии Фкус. Бронзовый призер чемпионата мира 2018 в начале этого года попалась на допинге. Тест, который она прошла 13 февраля 2020 года, выявил у нее следы запрещенных веществ - в анализах нашли небольшие количества метаболитов летрозола и метаболитов GW1516. (подробности)