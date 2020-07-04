2020-07-04T19:14:11+03:00
Спорт

Американскую бегунью оправдали по делу о допинге: ее не смогли найти там, где она была

Габриэль Томас представила доказательства, что она ждала специалистов, а к ней никто не пришел
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Габриэль Томас.Габриэль Томас.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полку удивительных историй о том, как оправдывают спортсменов США прибыло. Американская бегунья Габриэль Томас была отстранена на год за пропуск трех допинг-тестов. И тогда она решила доказать, что была права и дисквалифицировать ее нельзя.

Томас при расследовании Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике сделала невероятное - отстояла свою правоту. Она доказала, что находилась именно в том месте, которое указала в системе ADAMS (система для спортсменов, которую они заполняют для допинг-тестирования). А вот допинг-офицер, который приехал брать у нее пробы, просто не смог ее найти и уехал восвояси.

- Данные отслеживания телефонных звонков и многочисленные свидетельства доказали, что я была именно там, где указала в системе. И сотрудник допинг-контроля просто не нашел меня и не следовал надлежащему протоколу, - приводит слова спортсменки Reuters.

Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике официально подтвердила, что с Томас снимаются все санкции, наложенные в мае 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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