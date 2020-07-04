Источник: Если «застрявшие за рубежом туристы» не вернут незаконно полученные от государства деньги — их ждёт суд

МИД РФ призвал россиян ответственнее относиться к «правительственным суточным». А именно — вернуть излишне перечисленные деньги государству, если человек не уведомил ведомство о своём возвращении на родину и получил субсидию за те дни, когда «по бумагам» находился за рубежом.

Напомним, вследствие глобальной коронавирусной блокады свыше 35 тысяч россиян, не вовремя отправившиеся в отпуска, оказались отрезанными от родины. Правительство России приняло беспрецедентное решение — выплатить таким людям суточные по 2400 рублей в день (при соответствии ряду условиям — например, надо было въехать в страну пребывания после 1 января 2020 года). Легко подсчитать, что в итоге некоторые соотечественники, поневоле застрявшие за рубежом на недели и месяцы, увидели на счетах очень существенные суммы.

Однако несколько тысяч россиян случайно или намеренно не известили МИД о своём возвращении на родину и после этого получили излишнюю субсидию.

Как пояснил «КП» источник в дипломатических кругах, вычислить, вернулся ли человек в Россию, просто: ведь каждый пропускной пункт (эти люди пребывают в основном через аэропорты) оборудован электронной системой учёта, и данные получателей «правительственных суточных» можно легко соотнести с этой базой.

Собеседник «Комсомолки» допускает, что если некоторые россияне так и не вернут излишние суточные, против них будут инициированы судебные иски. Поскольку речь идёт о небольших суммах, иски будут рассматриваться в упрощённом порядке, исполнительные листы быстро попадут в банки (ведь люди указывали свои реквизиты при подаче заявки), после чего деньги будут автоматически списаны.

Но, в любом случае, подчёркивает источник, до подобного лучше не доводить: ведь такой человек попадает в общедоступную федеральную базу Службы судебных приставов, что в дальнейшем может привести к отказу в выдаче кредита или трудоустройстве.