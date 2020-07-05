Небо над Подмосковьем заставило сверкать редкое атмосферное явление

- Сначала я решил, что загорелся соседний лес, - говорит очевидец, Михаил М. из Рузы, - но огонь дает красный, мерцающий свет. А тут свет был неоновый, резкий, как в поликлинике, когда комнаты кварцем стерилизуют. Тогда я подумал, что молодежь собралась и зажгла какие-то лазеры. Но тут же одернул себя: молодежь в глухом лесу? К тому же их скорее было бы слышно, ну, песни там всякие, чем видно. Мелькнули в голове рассказы мужиков про НЛО, у нас любят травить такие байки.

Тем временем свечение медленно поднималось. Люди увидели, что сияет длинная изогнутая линия, настолько яркая, что в бинокль на нее больно было смотреть. А под ней как бы бушевало неоновое пламя. Около трех ночи небеса так разбушевались, что не заметить явление было невозможно. Немногочисленные зеваки будили родных и посылали друг другу сообщения.

На самом деле это были серебристые облака. Явление загадочное само по себе. Но именно эти облака были аномальными. Во-первых, поражала яркость. Во-вторых, форма: на небо словно бросили раскаленный до синего блеска металлический прут. Это образование очень медленно двигалось и формы почти не меняло. Около половины четвертого «прут» потонул в лучах утренней зари, но так и не растворился, сам не исчез.

Серебристые облака наблюдали и над Волгой в Самаре. Фото: Сергей Чугунов

Серебристых облаков в древности не было. Почему так, и откуда они взялись, никто не понимает. Они явились летом 1885 года, а сразу после падения Тунгусского метеорита в 1908 году разыгрались не на шутку. С тех пор повелось: как год аномальный, погода чудит, или просто на Земле неспокойно, их видят. Этим летом, по выражению нашего лучшего специалиста по облакам Виталия Ромейко, они «прут, как грибы». Что ни ночь – или нежно подсвечивают место, где скрылось Солнце, или расползаются на все небо. Но событие в ночь на 5 июля аномальное даже на фоне аномалии.

Серебристые облака – очень высоко, до них по прямой километров 80. Для сравнения: простые облака располагаются на высоте километр-другой и редко залезают выше. Замечали наверняка: взлетаете на самолете в пасмурный день. Несколько минут, самолет пронзает облака, и вы оказываетесь в царстве вечного дня. На высоте, где летают самолеты, обычных облаков нет. А вот до серебристых облаков с самолета почти так же далеко, как с Земли. Это, по сути, космическое явление.

Считается, что частицы космической пыли плавно парят на этих головокружительных высотах, а вокруг них собираются кристаллики льда. Таким образом, серебристые облака должны быть как-то связаны с метеорами, пролетающими рядом с Землей кометами и другими похожими явлениями. Когда-то эта связь наблюдается, когда-то нет. Иные говорят, что «серебро» (так на сленге наблюдателей) появляется от земных вулканов, а то и от того, что мы засорили атмосферу своими заводами. Но и это не доказано.

Серебристые облака над городскими кварталами. Фото: vk.com/astro_samara

Вы легко отличите «серебро» от простых облаков. Во-первых, они видны ночью, когда прочие облака наблюдаются в виде темных марашек на фоне неба. Их освещает Солнце, которое на такой высоте летом не заходит. Во-вторых, и это главный признак, они имеют очень тонкую структуру, как будто кто-то аккуратно растрепал вату, и раскидал по небу. И самое главное: серебристые облака можно увидеть только летом, и только из средних широт. На Крайнем Севере их забивают белые ночи, на юге их просто нет.

Что же это за аномалия такая была? Ключом служит форма аномалии: очень резко очерченная, изогнутая линия. Такие структуры в серебристых облаках появляются, когда на них воздействуют атмосферные ударные волны, идущие снизу, от Земли. Классика – это когда поток ветра летит себе по равнине, и ударяется в горы. Ударная волна принимается распространяться вверх, и мнет, ломает все, что выше, до высоты серебристых облаков, то есть до 80-100 километров, и даже выше, до пятисот километров! Там уже глубокий космос, для сравнения: МКС летает на высоте 300 км. Но в нашем случае такое объяснение не годится. Вокруг Подмосковья на тысячи километров никаких заметных гор нет. Кажется, что Земля словно исторгла импульс, «стон», который дошел до космоса и создал «загогулину» серебристых облаков невероятной концентрации и устойчивости. Что же это был за «стон»?

Ученые пожимают плечами. Ударные волны только стали изучать. Два года назад ради этого запустили необыкновенный дрон, он поднялся аж на 20 километров, и там ударные волны разогнали его быстрее, чем летают сверхзвуковые самолеты. В 2016 году специалисты заметили, что Земля «стонала» перед крупным землетрясением. Тогда за неделю до события атмосфера пришла в невероятное движение. Естественно, в нашем случае никаких землетрясений не будет: западная часть нашей страны лежит на плите, сдвинуть которую невозможно. Вероятно, на Земле нет более сейсмически стабильной территории, чем Европейская Россия.

Серебристые облака - загадочные и красивое явлениеФото: Андрей МИНАЕВ

Остается не так много возможностей, и самая верная – электрические поля. Мы не осознаем, что живем на дне электрического океана. Знаете ли вы, что между вашими ногами и головой – 200 вольт? Мы этого не замечаем, потому что, во-первых, при столь жутком напряжении сила тока мизерна, во-вторых, мы просто привыкли. Этим летом в Великой электрической машине что-то сломалось. Мы писали, что 17 июня жители Москвы и Подмосковья вдруг услышали у себя, в обычных приемниках, финские радиостанции. Громко, и даже в стерео! Явление продолжалось не минуту, не час, несколько дней. А чуть позже нам сообщили, что точно так же, через китайский простенький приемник, принимали Румынию. Это случилось потому, что на высоте 80-100 км (да, там же, где серебристые облака!) возникло мощное электрическое «зеркало», которое отразило сигналы далеких станций в нашу сторону. Отчего, почему? Но факт, что электрические поля над нами находятся в каком-то невероятном смятении.

И тут поди разберись, что причина, что следствие. Из Гидрометцентра нас уже предупредили, что отныне ветер ходит не по линии Восток-Запад, а по линии Север-Юг. Поэтому делается то очень холодно, то очень жарко. Может, новая циркуляция ветров породила это бешеное электричество? А может, электричество поменяло ветра? Но что тогда вызвало электричество? Быстрое движение к Сибири магнитного полюса, аномалии на Солнце, приближение к нам какого-то астероида, который мы пока не успели засечь? Кто знает! В интересное время живем.