2020-07-06T08:46:39+03:00
Политика

Открытое интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 6 июля 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.ru проведёт прямую онлайн-трансляцию открытого интервью представителя МИД России Марии Захаровой
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В онлайн-формате состоится открытое интервью официального представителя МИД РФ Марии ЗахаровойВ онлайн-формате состоится открытое интервью официального представителя МИД РФ Марии ЗахаровойФото: ТАСС
Изменить размер текста:

Сайт KP.ru 6 июля проведёт прямую онлайн-трансляцию интервью официального представителя Министерства иностранных дел России Мария Захарова первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Отмечается, что это будет открытое интервью, которое пройдёт в формате онлайн. Начало запланировано на 13:00 мск.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что представитель МИД РФ Мария Захарова в числе других российских дипломатов указом президента России Владимира Путина получила статус Чрезвычайного и Полномочного Посла. Этот статус является высшим дипломатическим рангом.

Также Мария Захарова в беседе с KP.ru отвергла обвинения американских политиков в причастности Москвы к протестам в США.

- Заявлять, как это сделали некоторые представители Демократической партии США, о том, что "за протестами в Штатах стоят русские, Кремль и Россия" - значит просто не уважать собственный народ или не понимать, что происходит, - отметила Захарова.

Открытое интервью Марии Захаровой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Россия вошла десятку наиболее привлекательных стран Европы для инвесторов
Дуэйн Джонсон стал самой высокооплачиваемой знаменитостью в Instagram
За сутки в России зафиксировали 6 611 новых заражённых коронавирусом
Пересмотр дела Кокорина и Мамаева отложили до 31 июля
Врач назвала болезни, которые можно подхватить на пляжах
Умер актер из фильма "Уйти красиво" Ник Кордеро: у него был коронавирус
Причина смерти Эннио Морриконе: композитор умер после несчастного случая
В Совфеде прокомментировали заявление командующего ВМС Украины о боевых действиях
Россияне назвали желаемую зарплату после коронавируса
Российские леса получат ДНК-паспорт
Мишустин поручил выделить дополнительно 3,6 миллиарда рублей на выплаты соцработникам
В России предложили освободить от платы за детский сад малоимущие семьи
Борис Джонсон встретился с врачами, которые вылечили его от коронавируса
40 процентов книжных магазинов не смогли открыться после карантина
Кардиолог рассказал о последствиях частого употребления энергетиков