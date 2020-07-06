Открытое интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 6 июля 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.ru 6 июля проведёт прямую онлайн-трансляцию интервью официального представителя Министерства иностранных дел России Мария Захарова первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Отмечается, что это будет открытое интервью, которое пройдёт в формате онлайн. Начало запланировано на 13:00 мск.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что представитель МИД РФ Мария Захарова в числе других российских дипломатов указом президента России Владимира Путина получила статус Чрезвычайного и Полномочного Посла. Этот статус является высшим дипломатическим рангом.

Также Мария Захарова в беседе с KP.ru отвергла обвинения американских политиков в причастности Москвы к протестам в США.

- Заявлять, как это сделали некоторые представители Демократической партии США, о том, что "за протестами в Штатах стоят русские, Кремль и Россия" - значит просто не уважать собственный народ или не понимать, что происходит, - отметила Захарова.