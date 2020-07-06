ФСБ показала задержание трех межрегиональных наркокурьеров

На кадрах видео сотрудник ГИБДД пытается остановить машины, которые движутся по объездной трассе, рядом с существующим постом где-то между Московской и Ярославской областью. Автомобили с номерами Ленинградской области не спешат подчиниться инспектору и бойцам спецназа приходится применить специальные средства. Уже оглушенных наркокурьеров силой вытаскивают из салонов машин.

Оказывается преступников ждали: сотрудники Федеральной службой безопасности (ФСБ) России получили оперативным путем информацию о преступной группе, которая готовит крупную поставку наркотиков в ряд регионов России. После нескольких дней слежки трех наркокурьеров было решено брать с поличным.

- В ходе спецоперации была пресечена деятельность организованной преступной группировки и ликвидация сети межрегиональных каналов поставок партий наркотических средств синтетического происхождения. Принятыми мерами установлены активные члены организованной преступной группы – граждане России, определено их ролевое участие в незаконных операциях с наркотическими средствами, запрещенными к свободному обороту в России, - сообщили в ФСБ России, - заявили в ФСБ России.

В машинах преступников нашли более 50 килограммов синтетических наркотиков для разных регионов страны. Фото: ФСБ РФ

В машинах задержанных наркокурьеров были обнаружены тайники, где оказалось не менее 45 килограммов амфетамина и 10 кг МДМА в виде 23 тысяч таблеток.

Все таблетки оказались разными по цвету и форме. Они и предназначались для сбыта на территориях Московской, Калужской, Ярославской, Воронежской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Нижегородской, Саратовской и Ростовской областей, а также в Краснодарском крае.

В отношении задержанных наркокурьеров было возбуждено уголовное дело. За распространение наркотиков в особо крупном размере им грозят пожизненные сроки в колонии.