Эннио Морриконе: Музыка в кино работает, если она настоящая, с большой буквы

Эннио Морриконе написал музыку к 520 (!) фильмам. Названия многих из них уже ничего не скажут современному зрителю, однако музыка Морриконе к ним по-прежнему на слуху. Переиздается миллионами копий. Звучит и с экрана телевизора, и из торговой палатки. И в Италии, и в Америке, и в России. На фестивале в Локарно его пригласили прочесть лекцию под неслабым названием «Аспекты и проблемы творчества композитора в наше время». Отчитав положенное, Морриконе извинился, что «великий пианист из него не вышел» и пересел к роялю, чтобы исполнить музыкальную тему из фильма «Битва за Алжир» – куда более известную, чем сам фильм. После чего мы поговорили с великим маэстро.

- Синьор Эннио, вы написали музыку к огромному числу замечательных фильмов. А зачем писали к плохим, да еще в таком количестве?

Эннио Морриконе - Саундтрек к фильму "Омерзительная восьмёрка". L'Ultima Diligenza per Red Rock

- Я никогда не просил у режиссеров сценарии. Соглашался на работу просто в зависимости от того, занят я был или нет. Некоторые фильмы стали для меня потрясающим творческим опытом, на некоторые я соглашался просто из любви к кино. С некоторыми режиссерами я просто дружил. И потом в кино иногда до самого конца нельзя понять, хороший фильм получается или нет. Композитору показывают рабочий материал, по которому бывает трудно судить. Но мне нравилось и нравится работать много и в самых разных жанрах. Да, меня называют всеядным, но мне все равно. Писать музыку, например, к одним только вестернам, мне было бы ужасно скучно.

- В России любят многие ваши фильмы, в том числе телесериал «Спрут» и «Однажды в Америке». Не могу не спросить вас о режиссере последнего Серджо Леоне.

- Это может показаться странным, но Серджо всегда использовал темы, написанные мной для других режиссеров и ими отвергнутые. Скажем, тему Деборы из «Однажды в Америке» я сочинил для картины «Бесконечная любовь» Франко Дзеффирелли, но тому она не понравилась. А Серджо послушал и сказал, что это как раз то, что ему было нужно. Он любил повторять, что другие режиссеры ничего не понимают в моей музыке.

Эннио Морриконе написал музыку к 520 фильмам.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Говорят, вы большой поклонник шахмат. А зачем композитору шахматы?

- Да, я обожаю этот вид спорта. Именно спорта – ведь в шахматах ты бьешься с противником лицом к лицу, как в боксе, но используешь при этом не кулаки, а силу интеллекта. А связь музыки с логикой и математикой самая прямая. В шахматной партии у каждой фигуры своя роль, свое время «выхода» на шахматную доску. То же самое и в оркестре. Труба должна заиграть в определенный момент, тромбон должен выступить в конце «партии». Для меня это все одно и тоже. Я дирижирую шахматными фигурками, как музыкантами в оркестре. Импровизирую и за роялем, и за шахматной доской. Говорят, великие русские шахматисты проявляли большие способности к музыке, имели музыкальный слух, могли за несколько недель освоить иностранный язык. Все это связано.

- Вашу музыку часто можно услышать в аранжировках модных групп. Скажем, группа «Металлика» открывала свой концерт темой из фильма «Хороший, плохой, злой». Как вы относитесь к подобному безобразию?

- Совершенно нормально. Они просят меня о правах, и я их чаще всего даю. Мне нравится работать с молодыми музыкантами и режиссерами. Кстати, Квентин Тарантино в «Убить Билла» использовал и мою музыку, и сочинения Ларса Ульриха из той же «Металлики». Мои сочинения вообще легко наиграть на гитаре даже непрофессиональному исполнителю, потому что в основу ее положена простая гармония. Я не хочу «грузить» своего слушателя, у которого и без меня жизнь скорее всего непростая, потому и стараюсь писать просто.

- Это и есть ответ на вопрос, почему ваша киномузыка стала столь популярной?

- Я внимательно посмотрел несколько фильмов, в которых использовалась музыка Баха, Моцарта, Малера, и задал себе вопрос: эти композиторы не сочиняли специально для кино, почему же, к примеру, Малер столь великолепно звучит у Висконти в «Смерти в Венеции»? И понял одну простую вещь: музыка в кино работает и запоминается, если это действительно музыка. Настоящая, с большой буквы.

- Вы сочинили партитуру и к картине Владимира Хотиненко «72 метра».

- Да, меня тронула рассказанная в ней история мужской дружбы, верности присяге и долгу. Фильм повествует об экипаже российской подлодки, после распада СССР переданной Украине. Моряки отказываются принять присягу другого государства, и покидают ее. Но подлодку, которую предоставляет им российский флот, ждет несчастливая судьба. Из-за халатности технического персонала она гибнет. В общем, насколько я понимаю, это русский ответ американскому фильму «К-19». И так же, как и он, основан на реальных событиях.

- Музыку к этому фильму вы написали в «русском стиле»?

- Нет, в своем. Но использовал и ряд традиционных русских мелодий. Не думаю, что мне нужно было подделываться, ведь давно замечено, что у русских и итальянцев похожий темперамент.

Музыка Морриконе по-прежнему на слуху.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ennio Morricone - The Best of Ennio Morricone.