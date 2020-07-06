2020-07-06T10:13:40+03:00
Общество

Умер Эннио Морриконе

Итальянский композитор Эннио Морриконе умер в возрасте 91 года
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Умер легендарный композитор Эннио МорриконеУмер легендарный композитор Эннио МорриконеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Умер легендарный итальянский композитор и дирижёр Эннио Морриконе на 92-м году жизни, сообщает La Repubblica.

Морриконе скончался в одной из клиник Рима в ночь на 6 июля из-за последствий падения. По информации издания, композитор сломал бедренную кость.

Ennio Morricone - The Best of Ennio Morricone.

Композитор был награждён двумя премиями Оскар. В 2007 году за выдающиеся заслуги в кинематографе и в 2016 году за лучшую музыку - к картине Квентина Тарантино "Омерзительная восьмёрка".

Эннио Морриконе стал автором более 400 саундтреков к различным фильмам, в том числе к вестерну с Клинтом Иствудом "Хороший, плохой, злой", драмам Серджио Леоне "Однажды на Диком Западе" и "Однажды в Америке", а также к "Неприкасаемым" Брайана Де Палмы. Наиболее известной композицией Морриконе для широкого зрителя остаётся саундтрек к фильму "Профессионал" с Жан-Полем Бельмондо в главной роли.

Также его работы можно услышать в картинах "Лолита", "Легенда о пианисте" и "Джанго освобождённый".

Маэстро родился 10 ноября 1928 года в семье известного джазового трубача Марио Морриконе.

Умер Эннио Морриконе.Умер итальянский композитор и дирижёр Эннио Морриконе. Ему был 91 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Россия вошла десятку наиболее привлекательных стран Европы для инвесторов
Дуэйн Джонсон стал самой высокооплачиваемой знаменитостью в Instagram
За сутки в России зафиксировали 6 611 новых заражённых коронавирусом
Пересмотр дела Кокорина и Мамаева отложили до 31 июля
Врач назвала болезни, которые можно подхватить на пляжах
Умер актер из фильма "Уйти красиво" Ник Кордеро: у него был коронавирус
Причина смерти Эннио Морриконе: композитор умер после несчастного случая
В Совфеде прокомментировали заявление командующего ВМС Украины о боевых действиях
Россияне назвали желаемую зарплату после коронавируса
Российские леса получат ДНК-паспорт
Мишустин поручил выделить дополнительно 3,6 миллиарда рублей на выплаты соцработникам
В России предложили освободить от платы за детский сад малоимущие семьи
Борис Джонсон встретился с врачами, которые вылечили его от коронавируса
40 процентов книжных магазинов не смогли открыться после карантина
Кардиолог рассказал о последствиях частого употребления энергетиков