Умер Эннио Морриконе

Умер легендарный итальянский композитор и дирижёр Эннио Морриконе на 92-м году жизни, сообщает La Repubblica.

Морриконе скончался в одной из клиник Рима в ночь на 6 июля из-за последствий падения. По информации издания, композитор сломал бедренную кость.

Ennio Morricone - The Best of Ennio Morricone.

Композитор был награждён двумя премиями Оскар. В 2007 году за выдающиеся заслуги в кинематографе и в 2016 году за лучшую музыку - к картине Квентина Тарантино "Омерзительная восьмёрка".

Эннио Морриконе стал автором более 400 саундтреков к различным фильмам, в том числе к вестерну с Клинтом Иствудом "Хороший, плохой, злой", драмам Серджио Леоне "Однажды на Диком Западе" и "Однажды в Америке", а также к "Неприкасаемым" Брайана Де Палмы. Наиболее известной композицией Морриконе для широкого зрителя остаётся саундтрек к фильму "Профессионал" с Жан-Полем Бельмондо в главной роли.

Также его работы можно услышать в картинах "Лолита", "Легенда о пианисте" и "Джанго освобождённый".

Маэстро родился 10 ноября 1928 года в семье известного джазового трубача Марио Морриконе.