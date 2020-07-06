Часть Испании вновь закрыта, а в Южной Корее найден коронавирусный штамм-мутант

С наступлением июля коронавирус и не думает отступать. Больше всего инфицированных в США - почти 3 млн человек. Бразилия на втором месте - 1,5 млн заболевших. На третью позицию в антирейтинге поднялась Индия - почти 700 тысяч пациентов, в России - 681 тысяча человек.

Испания

Власти северо-западного региона Испании, Галисии, где проживает 70 тысяч человек, вновь ввели жесткий карантин из-за новой вспышки COVID-19. Местные власти запретили собираться в компании более 10 человек и обязали всех жителей носить маски в общественных местах.

Эпицентром новой вспышки вируса могли стать открытые бары и рестораны. Власти планируют в два раза сократить часы их работы и число посетителей.

В Австралии, где весной с эпидемией справились с минимальными потерями, зафиксирована новая вспышка.Фото: REUTERS

Австралия

В Австралии, где весной с эпидемией справились с минимальными потерями, зафиксирована новая вспышка. Чтобы не допустить распространение вируса, власти готовятся к закрытию границы между двумя крупнейшими штатами — Виктория (центр Мельбурн) и Новый Южный Уэльс (центр Сидней). За сутки выявлено 140 новых случаев заражения COVID-19.

Центр по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи сообщил, что недавняя вспышка коронавируса в стране была вызвана особо опасным штаммом GH.Фото: REUTERS

Южная Корея

Центр по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи сообщил, что недавняя вспышка коронавируса в стране была вызвана особо опасным штаммом GH. Он заразнее и распространяется быстрее других разновидностей COVID-19 - в шесть раз. У 333 новых пациентов из 526 человек медики обнаружили именно матировавший коронавирус GH. Южнокорейские вирусологи полагают, что мутация появилась в Европе и Северной и Южной Америке и был завезен в страну из-за границы.

В Британии эпидемия коронавируса идет на спад.Фото: REUTERS

Британия

В Британии эпидемия коронавируса идет на спад. Даже на севере Англии - в Брэдфорде и Брансли - количество новых пациентов снижается. Единственный город, который вызывает опасения - Лестер. Там ситуация остается напряженной: 500 тысяч человек находятся в изоляции, закрыты многие магазины. Ограничительные меры будут действовать до 18 июля, после чего местные власти решат вопрос о продлении карантина или его снятии.

Во всей остальной стране ситуация выровнялась — за сутки умерли 22 пациента, поэтому власти решили возобновить работу ресторанов, отелей и пабов. После 106-дневного перерыва первый день работы питейных заведений проходил по-разному - от строгого соблюдения мер безопасности до пьяных братаний и нарушения социального дистанцирования.

В Париже наконец-то открыл свои двери после длительного перерыва Лувр.Фото: REUTERS

Франция

В Париже наконец-то открыл свои двери после длительного перерыва Лувр. Свободно в один из самых знаменитых музеев мира не попасть - вход возможен только по предварительной записи. В залах посетители обязаны находиться в масках.

Соблюсти меры безопасности решили и организаторы Парижской недели высокой моды — в этот раз она пройдет в режиме онлайн. Свои коллекции «осень/зима 2020-2021» представят дома Dior, Ralph & Russo, модельеры Антонио Гримальди, Маурицио Галанте, Ульяна Сергеенко и многие другие. Модели будут дефилировать по подиуму в абсолютно пустом зале.